Доездился. Под Мозырем машина ушла под лёд

Похоже, сотрудникам ОСВОДа с наступлением морозов об опасности тонкого льда нужно предупреждать не только рыбаков, но и водителей.





Случай в деревне Васьковка Мозырского района – яркое подтверждение. Водитель решил подрифтовать на неокрепшем льду.





Зрелище длилось около 15 секунд. Затем старенькая легковушка ушла под лёд.











