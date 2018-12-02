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Доездился. Под Мозырем машина ушла под лёд
В Васьковке водитель дрифтовал на тонком льду и провалился.
Похоже, сотрудникам ОСВОДа с наступлением морозов об опасности тонкого льда нужно предупреждать не только рыбаков, но и водителей.
Случай в деревне Васьковка Мозырского района – яркое подтверждение. Водитель решил подрифтовать на неокрепшем льду.
Зрелище длилось около 15 секунд. Затем старенькая легковушка ушла под лёд.
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В Васьковке водитель дрифтовал на тонком льду и провалился.
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