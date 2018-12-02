Вроде не уронили: в Островец доставили важный груз для реакторного отделения

Помощь в проводке автопоезда оказывали энергетики филиала «Глубокские электрические сети» РУП «Витебскэнерго» — с помощью специальных приспособлений они обеспечили беспрепятственный и безопасный проезд крупногабаритного оборудования под линиями электропередач.









Днем ранее автопоезд длиной около 40 метров с оборудованием для Белорусской АЭС проехал через Лепельский район. По пути следования Лепельским районом электросетей были задействованы 6 ремонтных бригад, 1 бригада ОВБ, 2 автогидроподъемника и 27 человек персонала.









Таким образом на строительную площадку атомной электростанции доставили один из основных крупногабаритных и тяжеловесных конструктивов реакторного отделения энергоблока № 2 — транспортный шлюз.





«Доставка транспортного шлюза на строительную площадку проводилась в рамках подготовки к монтажу основного оборудования реакторного отделения второго энергоблока, — отметил вице-президент-директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ» Виталий Полянин. — После прохождения входного контроля шлюз будет установлен в проектное положение в здании реактора».





Это устройство представляет собой 14-метровую цилиндрическую камеру диаметром свыше 9 метров, которая герметично закрывается с двух сторон открывающимися поочередно воротами шлюза — так обеспечивается герметичность реакторного отделения.









В период эксплуатации через ворота шлюза транспортируются контейнеры с отработанным ядерным топливом, чехлы со свежим топливом, транспортно-технологическое оборудование, необходимое для эксплуатации и облуживания реакторной установки энергоблока.





230-тонное оборудование успешно перевезли и сейчас оно находится в зоне входного контроля Белорусской АЭС.





Шлюз для первого энергоблока привезли более года назад.