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Вроде не уронили: в Островец доставили важный груз для реакторного отделения

03.12.2018 15:24 — Разное | Партизан  
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Автопоезд с крупногабаритным грузом для Белорусской АЭС проехал через Витебскую область, его маршрут пролегал через Докшицкий, Глубокский, Лепельский и Поставский районы.

Помощь в проводке автопоезда оказывали энергетики филиала «Глубокские электрические сети» РУП «Витебскэнерго» — с помощью специальных приспособлений они обеспечили беспрепятственный и безопасный проезд крупногабаритного оборудования под линиями электропередач.


Днем ранее автопоезд длиной около 40 метров с оборудованием для Белорусской АЭС проехал через Лепельский район. По пути следования Лепельским районом электросетей были задействованы 6 ремонтных бригад, 1 бригада ОВБ, 2 автогидроподъемника и 27 человек персонала.


Таким образом на строительную площадку атомной электростанции доставили один из основных крупногабаритных и тяжеловесных конструктивов реакторного отделения энергоблока № 2 — транспортный шлюз.

«Доставка транспортного шлюза на строительную площадку проводилась в рамках подготовки к монтажу основного оборудования реакторного отделения второго энергоблока, — отметил вице-президент-директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ» Виталий Полянин. — После прохождения входного контроля шлюз будет установлен в проектное положение в здании реактора».

Это устройство представляет собой 14-метровую цилиндрическую камеру диаметром свыше 9 метров, которая герметично закрывается с двух сторон открывающимися поочередно воротами шлюза — так обеспечивается герметичность реакторного отделения.


В период эксплуатации через ворота шлюза транспортируются контейнеры с отработанным ядерным топливом, чехлы со свежим топливом, транспортно-технологическое оборудование, необходимое для эксплуатации и облуживания реакторной установки энергоблока.

230-тонное оборудование успешно перевезли и сейчас оно находится в зоне входного контроля Белорусской АЭС.

Шлюз для первого энергоблока привезли более года назад.

 
 
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Автопоезд с крупногабаритным грузом для Белорусской АЭС проехал через Витебскую область, его маршрут пролегал через Докшицкий, Глубокский, Лепельский и...
 
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