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Доллар и евро дружно подешевели на первых зимних торгах в Минске

03.12.2018 15:18 — Разное | Партизан  
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На Белорусской валютно-фондовой бирже первые зимние торги завершились довольно спокойно — значение валютной корзины не изменилось.

Курс доллара снизился на 0,0025 рубля до 2,1291 BYN/USD. Доллар дешевеет уже третий раз подряд и оказывается на минимуме за 7 дней. Суммарные потери американца за это время составили 0,0180 рубля.

Курс евро упал на 0,0068 рубля до 2,4194 BYN/EUR. Напомним, что ещё в четверг 29 ноября курс евро находился на максимуме за 43 дня.

Курс российского рубля вырос на 0,0049 рубля до 3,2076 BYN/100 RUB и оказался на максимуме за 10 дней.

Итоги недели 26—30 ноября на валютном рынке Беларуси

На последней неделе ноября:

доллар подскочил на 1,26%;
евро стал дороже на 1,11%;
российский рубль подешевел лишь на 0,17%;

валютная корзина подорожала на 0,49%.


Итоги ноября 2018 для белорусского рубля

курс доллара вырос на 0,57% (+8,05% с начала года);
курс евро поднялся на 0,82% (+3,01% с начала года);
курс российского рубля упал на 0,87% (−6,57% с начала года);

валютная корзина подешевела на 0,11% (−0,48% с начала года).

Россия

В Москве на валютной бирже российский рубль укрепляется к иностранным валютам. По состоянию на 11:30:

средневзвешенный курс доллара опустился на 24 копейки до 66,2921 RUB/USD;
средневзвешенный курс евро упал на 43 копеек до 75,32 RUB/EUR.

 
 
Ссылка на источник 24
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На Белорусской валютно-фондовой бирже первые зимние торги завершились довольно спокойно — значение валютной корзины не изменилось.
 
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