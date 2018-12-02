Доллар и евро дружно подешевели на первых зимних торгах в Минске

Курс доллара снизился на 0,0025 рубля до 2,1291 BYN/USD. Доллар дешевеет уже третий раз подряд и оказывается на минимуме за 7 дней. Суммарные потери американца за это время составили 0,0180 рубля.





Курс евро упал на 0,0068 рубля до 2,4194 BYN/EUR. Напомним, что ещё в четверг 29 ноября курс евро находился на максимуме за 43 дня.





Курс российского рубля вырос на 0,0049 рубля до 3,2076 BYN/100 RUB и оказался на максимуме за 10 дней.





Итоги недели 26—30 ноября на валютном рынке Беларуси





На последней неделе ноября:





доллар подскочил на 1,26%;

евро стал дороже на 1,11%;

российский рубль подешевел лишь на 0,17%;





валютная корзина подорожала на 0,49%.









Итоги ноября 2018 для белорусского рубля





курс доллара вырос на 0,57% (+8,05% с начала года);

курс евро поднялся на 0,82% (+3,01% с начала года);

курс российского рубля упал на 0,87% (−6,57% с начала года);





валютная корзина подешевела на 0,11% (−0,48% с начала года).





Россия





В Москве на валютной бирже российский рубль укрепляется к иностранным валютам. По состоянию на 11:30:





средневзвешенный курс доллара опустился на 24 копейки до 66,2921 RUB/USD;

средневзвешенный курс евро упал на 43 копеек до 75,32 RUB/EUR.