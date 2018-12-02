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Samsung представит смартфон с «дырой» в экране на неделю раньше Huawei
Сегодня утром
Смартфон назовут Galaxy A8s. Как и в Huawei Nova 4, выреза в его экране не будет — вместо него установят небольшое отверстие в форме буквы O, в котором разместится фронтальная камера. Скорее всего, подобный дизайн позже
К предполагаемым техническим характеристикам Galaxy A8s относится процессор Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Диагональ дисплея — 6,39 дюйма. Основная камера будет тройной, разрешением в 25 + 5 + 10 Мп. Фронтальный модуль — 24-мегапиксельный. Емкость батареи будет равняться 3400 мАч. Возможно, смартфон лишат выделенного разъема для наушников.
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Презентация аппарата пройдет 10 декабря.
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