Обнаружат даже стелсы. Чем охраняют небо над белорусской АЭС

На днях на боевое дежурство по охране БелАЭС заступил 1146-й гвардейский зенитный ракетный полк ВВС и войск ПВО. Это боевое подразделение было возрождено в 2017 году. В недавнем сюжете на « Беларусь 1 » показали противовоздушные системы и радиолокационные средства, которыми вооружено новое подразделение белорусской армии. 42.TUT.BY рассказывает, на что они способны.

Тор-М2



Изображение: АТН новости Беларуси и мира /YouTube

Тор-М2 — это зенитный ракетный комплекс российского производства. Он выполняет задачи прикрытия воздушного пространства.

Кардинальное отличие белорусского варианта Тор-М2 от российского — несущее шасси МЗКТ-5937 отечественного производства. Просторный несущий корпус позволяет разместить внутри оборудование и экипаж ЗРК. К тому же шасси МЗКТ благодаря независимой гидропневматической подвеске обеспечивает высокую плавность хода.

Электроника Тор-М2 способна распознавать более 40 различных целей и отбирать наиболее опасные. Комплекс способен бороться с различными летательными аппаратами, управляемыми ракетами и другими видами высокоточного оружия, работая на средних, малых и предельно малых высотах (от 0,01 км) и в любых условиях.

Основная тактическая единица ЗРК Тор-М2 — батарея, состоящая из четырех боевых машин (каждой установки составляет восемь зенитных ракет), двух транспортно-заряжающих машин, батарейного командного пункта «Ранжир», а также РЛС.



Боевая машина 9А331МК на шасси МЗКТ-69222 из состава зенитно-ракетного комплекса Тор-М2Э (9К332МК) .Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

При массированном налете, когда распознавание целей должно идти максимально быстро Тор-М2 способен работать в полностью автоматическом режиме, исключая человеческий фактор.

Тор-М2 может поражать любые воздушные дальности в зоне до 15 км по дальности и до 10 км по высоте от расположения установки.

РЛС «Восток-Д»

Двухкоординатная радиолокационная станция «Восток-Д» способна обнаруживать летательные аппараты, созданные по технологии «стелс», в том числе и такие, как американский истребитель-невидимка пятого поколения F-22 Raptor.

Это не самая новая РЛС, стоящая на вооружений белорусской армии, зато испытания показали ее эффективность.



Изображение: АТН новости Беларуси и мира /YouTube

Начальник отдела маркетинга и переводов КБ «Радар» Виктор Устинов рассказывал 42.TUT.BY, что ипользование гидравлики позволяет создавать радиолокаторы, которые сворачиваются за считаные минуты. Двухкоординатной РЛС требуется всего 6−8 минут, а трехкоординатной не больше 10.

Дальность обнаружения целей у белорусских радиолокационных станций достигает 360 км и может быть увеличена.

Радиолокационная станция 19Ж6М

Подвижная трехкоординатная радиолокационная станция дециметрового диапазона 19Ж6 досталась белорусской армии в наследство от СССР. Она предназначена для обнаружения, опознания и сопровождения воздушных целей, в том числе стратегических крылатых ракет, при воздействии организованных активных и пассивных помех, а также отражений от земной поверхности и метеообразований.



РЛС 19Ж6М. Изображение: АТН новости Беларуси и мира /YouTube

После модернизации возможности станции 19Ж6М многократно возросли: появилась возможность работать в единой боевой сети, увеличилась дальность обнаружения целей, скорость обработки информации за счет замены приборной части, большинство процессов были автоматизированы. Благодаря этому станция способна, например, сопровождать воздушные цели, маневрирующие с перегрузкой 6g.

Высотомер ПРВ-16БМ

Модернизированные отечественным ВПК советские высотомеры до уровня ПРВ-16БМ способны автоматически определять высоту и сферические координаты воздушных объектов. Они поступили в военные части в 2011 года и, по мнению военных, гораздо точнее, чем РЛС 19Ж6М, которые тоже охраняют небо над БелАЭС.



Изображение: АТН новости Беларуси и мира /YouTube

После модернизации работа высотомера была автоматизирована, появилась возможность работать с выносного пульта. Чтобы получить данные о воздушной цели, необходимо просто навести на нее перекрестье координат. После этого в углу компьютерного монитора автоматически появляются данные по высоте наблюдаемого оператором самолета.



ПРВ-16БМ. Фото: h2566

Подводя итоги, можно сказать, что вокруг Белорусской АЭС построен довольно эффективный барьер, позволяющий обнаруживать все типы воздушных целей и бороться с ними, даже если они летят на небольшой высоте, невелики по размеру или же выполнены по технологии стелс.