«Золотая», в стиле хай-тек и столетняя. Как выглядят минские квартиры с самым дорогим метром

REALTY.TUT.BY выбрал из популярных риэлтерских баз три квартиры, где цена квадратного метра превышает пять тысяч долларов. Конечно, это не предел: не все собственники дают согласие на публикацию цен в публичном доступе, и агентства вынуждены шифровать их под словом «договорная». Топ самых дорогих квартир столицы был составлен по открытой для всех информации. Смотрите, как они выглядят изнутри.

Трехкомнатная на Старовиленской — 5714 долларов за «квадрат»

Квартира площадью 70 квадратных метров, с очень простой обстановкой. Расположена в уникальном месте — Троицком предместье, все окна выходят на набережную и «Остров слез», раскрывается секрет ценности квартиры в объявлении о продаже. Дом трехэтажный, был построен в 1917 году. Квартиру продают за 400 тысяч долларов в эквиваленте.



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by

Четырехкомнатная на Румянцева — 5907 долларов за «квадрат»

Квартира площадью 195 квадратных метров. В ней сделан «дорогостоящий ремонт по индивидуальному дизайн-проекту с использованием мебели и предметов интерьера лучших домов Италии». Жилье продают со всей обстановкой за 1,15 миллиона долларов.



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by

Четырехкомнатная на Москвина — 6304 доллара за «квадрат»

Площадь квартиры — 186 квадратных метров. Она расположена в малоэтажном доме повышенной комфортности ЖК «Залаты Маентак». Цена — 1,18 миллиона долларов.



Фото: silvan.by



Фото: silvan.by



Фото: silvan.by



Фото: silvan.by