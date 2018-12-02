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Акция к Дню инвалидов «От сердца к сердцу» прошла в трех крупных магазинах Кобрина

03.12.2018 — Разное | Кобринский вестник  
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Акция к Дню инвалидов «От сердца к сердцу» прошла 24 ноября в трех крупных магазинах Кобрина – «Евроопт» (ул. Дружбы), «Санта-Кэш» (ул. Дзержинского) и торговом центре «Полесье».  Организатором выступил Кобринский ТЦСОН, а участие в ней приняли члены РО ОО «БелТИЗ», РО ОО «Общественное объединение «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам» и РО ОО «Белорусское общество инвалидов».

Акция к Дню инвалидов «От сердца к сердцу» прошла в трех крупных магазинах Кобрина


Акция к Дню инвалидов «От сердца к сердцу» прошла в трех крупных магазинах Кобрина

Волонтеры Кобринского государственного профессионального лицея сферы обслуживания тоже поддержали акцию. Ребята раздавали покупателям листы с перечнем продуктов, которые можно было купить в помощь инвалидам, — крупы, мука, сахар, сладости.

Как отметила председатель РО ОО «БелТИЗ» Валентина Смехович, в прошлом году люди охотно откликнулись на акцию — только в организации удалось сформировать и раздать 40 продовольственных наборов. Для людей с ограниченными возможностями такая помощь всегда кстати.

В этом году корзинки заполнялись также быстро. А это значит, что неравнодушных и отзывчивых к чужой беде людей в Кобрине много.

Ксения ПАЛЬТО.

НА СНИМКЕ автора: акция в магазине «Евроопт».

 

 

 
 
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Акция к Дню инвалидов «От сердца к сердцу» прошла в трех крупных магазинах Кобрина
 
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