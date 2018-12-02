25-летний юбилей отметила СШ №9 г. Кобрина

23 ноября средняя школа № 9 г. Кобрина отметила своё 25-летие. Торжество, организованное в формате телепередачи “Как это было”, провело гостей и хозяев по дорогам школьной жизни – от первых дней и до юбилейной даты.











Отправной точкой образовательного маршрута стал сентябрь 1993 года, когда небольшое двухэтажное здание на недалеко от озера парка им. А. В. Суворова распахнуло свои двери для 367 учащихся младших классов. В числе пятнадцати первопроходцев шли в тот год вместе со своими учениками Елена Копыл, Татьяна Елисеева, Елена Поплавская, Инна Клюка, Елена Фомук, Светлана Демьянчик, Светлана Остапук и другие. Статус начальной школы обязывал молодой коллектив ко многому: за её партами зарождались мечты, надежды и радости тех, кто, пройдя первую ступень обучения, после четвертого класса уходил учиться в другие учреждения. Каждый миг школьной жизни своих маленьких учеников педагоги старались наполнить радостью общения и познания.

С 1 сентября 1995 года начальная школа была преобразована в базовую, где в 24 классах обучалось 590 учащихся. Через год уютный дом с окнами в парк уже с трудом вмещал повзрослевшую школьную гвардию. С надеждой смотрели педагоги и учащиеся в сторону новостройки на улице Дружбы и в мечтах видели себя хозяевами новой просторной школы. Делами строительства лично занялись премьер-министр Владимир Ермошин и председатель Брестского облисполкома Василий Долголёв, и 27 декабря 2000 года состоялось торжественное открытие средней общеобразовательной школы № 9 г. Кобрина. Просторные светлые классы вместили 882 учащихся из 35 классов, которых повели по дороге знаний 68 педагогов.

Во время юбилейного торжества зал стоя приветствовал первого директора Ирину Карпук, которая на протяжении 20 лет вела школьный корабль к намеченной цели и вместе со своими коллегами создала имидж, отличающий школу среди других учреждений образования. Тёплые слова, цветы и песни были адресованы ветеранам педагогического труда, педагогам, которые с первого дня и до сих пор выполняют свою трудную, но почетную миссию. Труд многих из них был отмечен грамотами и благодарственными письмами. В числе награждённых – нынешний директор Галина Демидович, её заместители Людмила Хурсина, Татьяна Никончук, Валентина Черота, Наталья Марчук, педагоги Елена Ровнейко, Александр Черепанов, Наталья Терещук, Ольга Царевич и другие.

























Сегодня в рационально-творческой атмосфере школы работают 111 педагогов. Обладая большим потенциалом и достаточным уровнем компетенции, педагоги принимают активное участие в инновационной и проектной деятельности, конкурсах различного уровня. Среди них победители конкурса профессионального мастерства «Учитель года», профсоюзного конкурса творчества трудовых коллективов «Новые имена Беларуси».

За четверть века из стен школы вышли 1130 выпускников. Есть те, кто снискал себе мировую известность. Известен зрителям музыкант Александр Гелах, который в составе группы Adagio представлял страну на конкурсе “Евровидение-2018”. Не раз поднимался на пьедестал почета выпускник 2016 года, чемпион Республики Беларусь по спортивной ходьбе Станислав Кузьмич. Спортивная гордость школы – многократный призер Республики Беларусь по дзюдо, участник кубка Европы Максим Боярский, который сегодня передаёт свой опыт юным спортсменам КСДЮШОР Кобринского района, чемпион мира по пауэрлифтингу Сергей Дубчук. В стенах родной школы сделали свою заявку на успех лауреаты специального фонда Президента Республики Беларусь Лилия Пугач, Алексей Терещук, Артём Самоховец, Максим Давидюк.

Индивидуальный почерк и неподражаемый стиль работы СШ № 9 отмечали в своих выступлениях почётные гости праздника – председатель Кобринского районного Совета депутатов Иван Довжук, начальник отдела по образованию Кобринского районного исполнительного комитета Галина Радкович, председатель Кобринской РО РОО «Белая Русь» Роман Мельник, настоятель Свято-Христорождественской церкви Николай Лукашик и другие. Председатель районного комитета профсоюза работников образования и науки Степан Никончук сравнил СШ № 9 с кораблём, плывущим по волнам знаний. Оглядываясь на пройденный путь, его пассажиры уверенно смотрят в будущее, не сомневаясь в том, что оно откроется для школы в своих ярких, светлых красках.

Жанна ЕЛИЗАРОВА.

НА СНИМКАХ автора: плеяда ветеранов СШ № 9.