Дождь превратил утренний Брест в каток: на улицах - десятки ДТП

Понедельник, 3 декабря, брестчане окрестили «днем жестянщика». Моросящий дождь, который прошел над городом около 4.30 утра, быстро замерз на асфальте и плитке, покрыв дороги и тротуары наледью.



Утром понедельника тротуары были покрыты льдом. Фото: Виртуальный Брест

Только за утро на дорогах города было зафиксировано 42 ДТП, сообщает областная ГАИ. Из них лишь 10 на основных улицах, остальное — на выездах с прилегающих территорий, парковках и во дворах.

В одной аварии пострадала 15-летняя девочка. На улице ГОБК ее сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 24-летний брестчанин на Mercedes-Benz, рассказали TUT.BY в ГАИ.

Сильный гололед вынудил коммунальные службы работать в усиленном режиме. С 00.00 улицы города обрабатывались песко-соляной смесью. До 4.00 дорожная техника работала в штатном режиме, сообщает Брестское городское ЖКХ.

«В половине пятого утра в Бресте начался моросящий дождь, и на дорогах и тротуарах образовалась наледь. С началом дождя на улицы города было выведено дополнительно шесть единиц техники. Всего 18 машин осуществляют посыпку песко-соляной смесью по всем магистральным, периферийным улицам и улицам с движением общественного транспорта. Сейчас противогололедные реагенты начали действовать, ситуация на дорогах стабилизировалась. На улицах города работает более 180 человек КУП „Коммунальник“, которые осуществляют обработку тротуаров. Силами ЖЭС организована работа на дворовых территориях», — добавили коммунальники.

Утренний гололед стал главным ньюсмейкером в соцсетях. Брестчане окрестили понедельник «днем жестянщика» и делились фотографиями поврежденных автомобилей.



Фото: vk.com/alarmbrest