VAR будет использоваться в Лиге чемпионов уже в феврале 2019-го

Исполнительный комитет УЕФА провел сегодня заседание в Дублине и решил использовать систему видеопомощи арбитрам (VAR) в Лиге чемпионов УЕФА уже со стадии 1/8 финала в феврале 2019 года. Решение опирается на успешные испытания технологии и обучение судей в последние месяцы, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Исполком постановил также использовать VAR в финале Лиги Европы УЕФА 2019 года, финальной стадии Лиги наций УЕФА 2019 года и финальной стадии молодежного ЕВРО-2019.

Как было решено ранее на сентябрьском заседании исполкома, VAR также будет впоследствии использоваться в Лиге чемпионов-2019/20 с 1/8 финала и в стамбульском Суперкубке УЕФА 2019 года. УЕФА планирует использовать VAR в финальной стадии ЕВРО-2020, Лиге Европы УЕФА-2020/21 (начиная с группового этапа) и финальной стадии Лиги наций 2021 года.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил:

— Мы готовы использовать VAR ранее запланированного срока. Уверены, что это пойдет на пользу нашим соревнованиям, так как окажет ценную помощь судьям и позволит снизить количество неверных решений.

Исполком также утвердил хозяев различных турниров:

• Финальная стадия Лиги наций УЕФА-2018/19 — Португалия (5−9 июня 2019 года)

• ЕВРО-2021 среди женщин — Англия (июль 2021 года)

• Финальная стадия ЕВРО-2019/21 среди молодежи — Венгрия/Словения (июнь 2021 года)

• Финальная стадия Лиги чемпионов УЕФА-2018/19 по футзалу — Алматы, Казахстан (25−28 апреля 2019 года)

Исполнительный комитет УЕФА одобрил предложение Ассоциации европейских лиг назначить Матье Морея (английская премьер-лига) одним из четырех представителей лиг в Стратегическом совете по профессиональному футболу вместо Хавьера Тебаса до конца его мандата в 2019 году.

Исполнительный комитет УЕФА снова соберется 6 февраля 2019 года в Риме, за день до 43-го очередного конгресса УЕФА.