Взломал и удалил всю информацию. Как уволенный программист завода в Волковыске отомстил компании

На одном из заводов Волковыска из общеконтактного электронного почтового ящика исчезла вся корреспонденция. Директор предприятия занервничал: в почте хранилась не только техническая, но и деловая документация, включающая переписку с партнерами, вышестоящими организациями и другими субъектами хозяйствования. Многие документы были очень важны, некоторые содержали коммерческую тайну. В чем причина пропажи, пришлось устанавливать милиционерам, пишет «Гродненская правда».



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На предприятии знали: доступ к электронному почтовому ящику имел ограниченный круг людей — начальники отделов, главный бухгалтер, секретарь и программист.

Пароль к ящику длительное время не менялся.

Директор поставил программисту задачу выяснить, что произошло. Тот установил: исчезновение информации не связано со сбоями, ее уничтожили умышленно, осуществив несанкционированный доступ. Причем произошло это вечером в праздничный день, когда предприятие не работало. Директор понял, что самостоятельно вычислить виртуального взломщика нереально, — и обратился в милицию.

В рамках возбужденного по факту несанкционированного доступа к компьютерной информации уголовного дела, выяснили, что противоправные действия совершил бывший работник Евгений К. (все имена изменены). 38-летний мужчина проработал на заводе всего три месяца в должности ведущего экономиста по планированию, совмещая ее с должностью инженера-программиста.Потом его уволили.

Евгений полностью отрицал вину: мол, кто угодно мог с его IP-адреса осуществить несанкционированный доступ, подключившись к его сети вай фай.

Но при осмотре системного блока его компьютера милиционеры обнаружили файл «Переписка знакомств», содержащий фрагменты личной переписки молодой женщины с третьими лицами. В беседе с ней выяснили, каким образом ее переписка оказалась в компьютере Евгения. Оказалось, Елена была с ним хорошо знакома и однажды передала для настройки свой компьютер. Когда отношения между ними охладели, программист в отместку видоизменил на сайте знакомств ее анкету и разослал от ее имени сообщения с непристойностями.

Догадавшись, что все логины и пароли от ее учетных записей Евгений обнаружил во время настройки ее компьютера, женщина встретилась с ним. Тот отрицать вины не стал, принес извинения. В результате женщина не сообщила о факте совершения им преступления.

Характеризовался Евгений в целом положительно, после увольнения трудоустраиваться не стал, жил за счет временных заработков. На учетах в психиатрическом и наркологическом диспансере не состоял, но в результате экспертизы был сделан вывод, что у мужчины есть признаки органического расстройства личности — психопатии: эмоциональная неустойчивость с кратковременными приступами злобы и агрессии. Однако отчет своим действиям он отдавал.

Евгению предъявлено обвинение в совершении двух преступлений: умышленном уничтожении компьютерной информации предприятия — компьютерном саботаже, а также модификации информации, хранящейся в компьютерной системе, путем внесения заведомо ложной информации, причинившей существенный вред женщине.

Мужчина отказался от дачи показаний. Однако суд признал его виновным в совершении вышеуказанных преступлений и приговорил к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.