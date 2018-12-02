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Три девочки разгуливали по тонкому льду на Щучинском озере

03.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Благо в это время мимо проезжал председатель областной организации ОСВОД Сергей Виноградов. Пришлось останавливать машину и просить детей уйти с опасной корки. 

 Они были далеко, но увидели наши знаки и быстро покинули лед. Нам не удалось выяснить, что несовершеннолетние делали на льду и почему были без присмотра родителей, – рассказал начальник водолазно-спасательной службы областной организации ОСВОД Юрий Костевич. 

Всего за прошлую неделю по области более 73 человек, в том числе 17 детей,  разгуливали по льду и были застигнуты работниками ОСВОДа. Спасатели объяснили смельчакам об опасности ледостава: ледяная корка сформировалась, но еще не совсем прочная. Считается, что ступать на лед допустимо, если его слой достиг семи сантиметров. И то, это ориентир для рыбаков, которые вопреки всем уговорам рискуют своей жизнью ради любимого хобби. 
Детям ходить по льду вовсе запрещено. Взрослые должны подавать пример. 

 

 
 
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Благо в это время мимо проезжал председатель областной организации ОСВОД Сергей Виноградов. Пришлось останавливать машину и просить детей уйти с опасной корки.
 
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