36 смартфонов iPhone XS пытались незаконно ввезти в Беларусь из Польши

Утром 1 декабря в пункте пропуска «Домачево» на белорусско-польской границе выявлена партия дорогостоящих смартфонов, которые пыталась ввезти из Польши без таможенного оформления 52-летняя гражданка Беларуси.







При пересечении границы жительница Березы выбрала «зеленый» коридор, тем самым заявив, что не перемещает товары, подлежащие декларированию. Однако, при осмотре ее транспортного средства пограничники обнаружили признаки сокрытия товара, после чего автомобиль был направлен в специальный бокс. В ходе углубленного досмотра совместно с сотрудниками таможни под обшивкой в салоне Opel обнаружено 36 смартфонов iPhone XS.



Сумма оценки изъятых мобильных устройств составила более 105 тысяч рублей. Автомобиль, использовавшийся для нарушения законодательства, изъят до решения суда.







