В минувшую пятницу в актовом зале СШ № 3 прошло торжественное мероприятие, посвящённое 40-летнему юбилею школы.
Подробности читайте в номере «СП» за среду!
Фото Аллы Петлицкой
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СШ № 3 г. Ганцевичи отметила своё 40-летие (фоторепортаж)
03.12.2018 16:14 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
В минувшую пятницу в актовом зале СШ № 3 прошло торжественное мероприятие, посвящённое 40-летнему юбилею школы.
Подробности читайте в номере «СП» за среду!
Фото Аллы Петлицкой
(Visited 2 times, 2 visits today)
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В минувшую пятницу в актовом зале СШ № 3 прошло торжественное мероприятие, посвящённое 40-летнему юбилею школы. Подробности читайте в номере
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