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Ведущая «Орла и решки» Регина Тодоренко и музыкант Влад Топалов официально поженились

03.12.2018 16:26 — Разное | Tut.by  
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Регина Тодоренко и Влад Топалов официально поженились. Об этом сообщила Катерина Примина, пиар-директор Тодоренко. Она опубликовала в Facebook свадебное фото молодоженов и написала: «А вот теперь официально: Регина Тодоренко тайно вышла замуж».


Фото: Facebook Kateryna Prymina

О помолвке пары стало известно в июле этого года: Топалов сделал предложение Тодоренко неподалеку от острова Сардиния, когда девушка уже была беременна. Сейчас телеведущая находится на девятом месяце. Малыш станет первенцем как для Регины, так и для Влада.

Свадьба пары прошла 25 октября, однако известно об этом стало только сейчас.

С Региной Тодоренко Влад Топалов познакомился летом 2017 года во время работы над спектаклем «Заложи жену в ломбард», где пара играла влюбленных и, по сценарию, сыграла свадьбу. В одном из интервью девушка призналась, что всегда знала, что выйдет замуж за «светленького из Smash».

Напомним, в марте прошлого года музыкант развелся с Ксенией Данилиной, дочерью российского бизнесмена Павла Данилина. Их брак продлился полтора года. Певец признался, что причиной развода стала их с Ксенией неопытность в семейной жизни.

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1 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на церемонию вручения ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон», которая пройдет 9 декабря в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно. Победители будут объявлены 7 декабря.

 
Теги: Минск
 
 
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О помолвке пары стало известно в июле этого года: Топалов сделал предложение Тодоренко неподалеку от острова Сардиния, когда девушка уже была беременна. Сейчас...
 
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