|
Ведущая «Орла и решки» Регина Тодоренко и музыкант Влад Топалов официально поженились
Регина Тодоренко и Влад Топалов официально поженились. Об этом сообщила Катерина Примина, пиар-директор Тодоренко. Она опубликовала в
О помолвке пары стало известно в июле этого года: Топалов
Свадьба пары прошла 25 октября, однако известно об этом стало только сейчас.
С Региной Тодоренко Влад Топалов познакомился летом 2017 года во время работы над спектаклем «Заложи жену в ломбард», где пара играла влюбленных и, по сценарию, сыграла свадьбу. В одном из интервью девушка призналась, что всегда знала, что выйдет замуж за «светленького из Smash».
Напомним, в марте прошлого года музыкант развелся с Ксенией Данилиной, дочерью российского бизнесмена Павла Данилина. Их брак продлился полтора года. Певец признался, что причиной развода стала их с Ксенией неопытность в семейной жизни.
Читайте также
***
1 декабря в приложении «Афиша TUT.BY»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О помолвке пары стало известно в июле этого года: Топалов сделал предложение Тодоренко неподалеку от острова Сардиния, когда девушка уже была беременна. Сейчас...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)