Гололед в Бресте 3 декабря: 42 ДТП и переполненные травмпункты только за утро

Первые дни зимы, вопреки прогнозам синоптиков, не порадовали брестчан снегом. Зато после выходных, из-за осадков в виде небольшого дождя, на дорогах областного центра образовалась ледяная корка.



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По сообщениям метеорологов, моросить начало где-то в половину пятого утра. На этот момент на дорогах города уже работала техника коммунальных служб. Когда посыпал дождь, было выведено дополнительно 6 единиц техники, которая посыпала опасные участки песко-соляной смесью.

Как рассказали Zarya.by в ПКУП «Коммунальник» Брестского городского ЖКХ, работа велась по всем магистральным, периферийным и улицам с движением общественного транспорта.



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- На дорогах города работает 18 машин, они посыпают проезжую часть, 180 человек расчищают тротуары, наводятся порядки на дворовых территориях. Все функционирует в штатном режиме, - отметил в беседе Юрий Климахович, директор ПКУП «Коммунальник», который, к слову, назначен на должность как раз с сегодняшнего дня.



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Несмотря на то, что ситуация потихоньку стабилизируется, травмпукты города переполнены пациентами.



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Как сообщили Zarya.by в травмпунке городской центральной больницы на Лактионова 11, число людей, доставленных сюда сегодня, значительно выше, чем в любой другой день.

– Точную цифру пока не можем назвать, - дополняет наш собеседник. – По характеру травм – в основном переломы, сотрясения, порванные связки и прочее.



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Предельно внимательно следить за дорогой и выбирать оптимальную скорость рекомендует автомобилистам и Госавтоинспекция. Сегодняшнее утро в очередной раз доказало, наши водители, не готовы к вождению транспортных средств в зимних условиях, отмечают в ГАИ .

- С 7 до 9 утра на территории Бреста зарегистрировано 34 ДТП, в результате которых автомобили получили механические повреждения, - сообщает подробности Наталия Милюкова, врио начальника отделения агитации и пропаганды УГАИ Брестского облисполкома. - Это большая цифра, поэтому мы еще раз призываем водителей быть предельно внимательными, избирать зимний стиль вождения, минимальную скорость движения, соблюдать дистанции. Особенно при переезде пешеходных переходов и перекрестков, так как из-за частого торможения эти участки дорог наиболее подвержены гололедице. Ну а пешеходы, в свою очередь, также должны понимать, что автомобиль – источник повышенной опасности, а в условиях гололеда остановиться за считанную секунду тем более не может. Поэтому мы настоятельно рекомендуем переходить проезжую часть только в установленных местах и убедившись, что транспортное средство остановилось и вас пропускает.

P.S. Информация ГАИ обновляется: по последним данным статистика ДТП выросла до 42.



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61202.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61202.php

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