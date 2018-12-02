14-летняя девочка травмирована в Бресте в результате ДТП

03.12.2018 года около 07:10 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие . По предварительной информации: 24-летний брестчанин, управляя автомобилем марки "Мерседес-Бенц", двигался по ул.ГОБК, в направлении от ул.Зубачева. Напротив дома №70 по ул.ГОБК водитель совершил наезд на 14-летнюю девочку-пешехода, которая переходила проезжую часть улицы по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП девочка с травмами госпитализирована в "Брестскую детскую областную больницу". По факту ДТП проводится проверка.



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Уважаемые участники дорожного движения! С учетом сложившейся дорожной ситуации, водителям рекомендуется быть предельно внимательными и осторожными при проезде нерегулируемых пешеходных переходов и перекрестков, при движении во дворовых территориях, а также на парковках. Выбирайте оптимальную безопасную скорость движения, безопасную дистанцию и боковой интервал.



Пешеходам также стоит аккуратно и не спеша переходить дорогу, предварительно убедившись в безопасности перехода, после полной остановки транспорта, а также обратить внимание на места посадки и высадки пассажиров общественного транспорта.



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Заранее прогнозируйте дорожную обстановку, будьте внимательны и осторожны на дорогах.