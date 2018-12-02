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14-летняя девочка травмирована в Бресте в результате ДТП
03.12.2018 16:48 — Разное | Виртуальный Брест
03.12.2018 года около 07:10 часов в г.Бресте произошло
Уважаемые участники дорожного движения! С учетом сложившейся дорожной ситуации, водителям рекомендуется быть предельно внимательными и осторожными при проезде нерегулируемых пешеходных переходов и перекрестков, при движении во дворовых территориях, а также на парковках. Выбирайте оптимальную безопасную скорость движения, безопасную дистанцию и боковой интервал.
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03.12.2018 года около 07:10 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 24-летний брестчанин, управляя автомобилем марки...
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