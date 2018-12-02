ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

14-летняя девочка травмирована в Бресте в результате ДТП

03.12.2018 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

03.12.2018 года около 07:10 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 24-летний брестчанин, управляя автомобилем марки "Мерседес-Бенц", двигался по ул.ГОБК, в направлении от ул.Зубачева. Напротив дома №70 по ул.ГОБК водитель совершил наезд на 14-летнюю девочку-пешехода, которая переходила проезжую часть улицы по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП девочка с травмами госпитализирована в "Брестскую детскую областную больницу". По факту ДТП проводится проверка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61201.php

14-летняя девочка травмирована в Бресте в результате ДТП

Уважаемые участники дорожного движения! С учетом сложившейся дорожной ситуации, водителям рекомендуется быть предельно внимательными и осторожными при проезде нерегулируемых пешеходных переходов и перекрестков, при движении во дворовых территориях, а также на парковках. Выбирайте оптимальную безопасную скорость движения, безопасную дистанцию и боковой интервал.

Пешеходам также стоит аккуратно и не спеша переходить дорогу, предварительно убедившись в безопасности перехода, после полной остановки транспорта, а также обратить внимание на места посадки и высадки пассажиров общественного транспорта.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61201.php

14-летняя девочка травмирована в Бресте в результате ДТП


Заранее прогнозируйте дорожную обстановку, будьте внимательны и осторожны на дорогах.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
03.12.2018 года около 07:10 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 24-летний брестчанин, управляя автомобилем марки...
 
Новости дня
Новости разные
 
Объяснено выпрямление Пизанской башни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика