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СЭЗ «Брест» укрепляет связи с китайскими партнерами

03.12.2018 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Cвободную экономическую зону «Брест» посетила делегация зоны высоких технологий города Бэнбу (провинция Аньхой Китайская Народная Республика). В составе рабочей группы находились представители ведущих компаний и руководства зоны высоких технологий во главе с заместителем главы администрации госпожой Цзинь Мэй.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61198.php

СЭЗ «Брест» укрепляет связи с китайскими партнерами

Как информирует пресс-служба СЭЗ, поездка китайской делегации в Беларусь организована в рамках реализации двустороннего соглашения о сотрудничестве, которое было подписано в ходе визита главы администрации СЭЗ «Брест» в провинцию Аньхой в октябре 2017 г.

Госпожа Цзинь Мэй рассказала о том, что китайский бизнес проявляет повышенный интерес к Беларуси в связи с ее выгодным географическим положением на стыке Европейского союза и Евразийского экономического союза. В рамках концепции «Один пояс и один путь» город Брест занимает особое место.

При подготовке визита многие компании зоны высоких технологий г. Бэнбу выразили свою заинтересованность в реализации инвестиционных проектов на территории Беларуси. Во время поездки китайские бизнесмены планируют получить всю необходимую информацию о свободной экономической зоне.

В ходе встречи с руководством администрации СЭЗ «Брест» гости из Китая интересовались вопросами ведения хозяйственной деятельности в свободной экономической зоне, действующими налоговыми и таможенными льготами, наличием свободных площадок для организации производства, возможностями аренды помещений, уровнем подготовки кадров. Члены делегации ознакомились с презентацией и различными информационными материалами, подготовленными на китайском языке.

Представители китайской делегации также изучили условия деятельности субъектов хозяйствования СЭЗ на промышленной площадке «Аэропорт», где работает предприятие с китайским капиталом «Арлайт и К», а также осмотрели свободные участки, оснащенные всеми необходимыми инженерными коммуникациями. 

 
Теги: Брест
 
 
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Cвободную экономическую зону «Брест» посетила делегация зоны высоких технологий города Бэнбу (провинция Аньхой Китайская Народная Республика). В составе рабочей...
 
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