В результате ДТП по вине нетрезвого водителя погибли его малолетняя дочь и знакомый. Приговор суда вступил в законную силу

Барановичская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение в суде Барановичского района и г.Барановичи по уголовному делу в отношении местного жителя Р., который после совместного распития спиртных напитков с потерпевшим сел за руль автомобиля, а также усадил в салон свою малолетнюю дочь, 2005 года рождения.



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Как установлено, мужчина 21 февраля 2018 года при управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения отвлекся от окружающей обстановки. На закруглении дороги проявил невнимательность и неосмотрительность, вследствие чего допустил выезд автомашины за пределы проезжей части, в левый по ходу движения кювет. Там он совершил наезд на придорожные деревья.

В результате ДТП пассажирам автомобиля причинены тяжкие телесные повреждения, от которых они скончались на месте происшествия.



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Он же и тогда же, заведомо зная, что поставил потерпевших в опасное для их жизни и здоровья состояние, не оказал им помощи и скрылся с места происшествия. Хотя имел реальную возможность помочь им лично либо через сообщение об этом в компетентные учреждения. И был обязан поступить так в соотвествии с Правилами дорожного движения.

В судебном заседании Р. признал вину полностью по ч.3 ст. 159, а по ч.5 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь - частично.



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Суд Барановичского района и г.Барановичи после исследования представленных государственным обвинителем доказательств признал Р. виновным в инкриминированных ему противоправных деяних. Назначил Р. по совокупности преступлений наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет и штрафом в размере ста базовых величин (2450 рублей).

Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения, а жалобу Р. - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.