7 декабря «прямую линию» проведет Александр СЕМИОНОВ

На прямой линии «Гомельскай праўды» — первый заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома
- Ситуация на рынке труда Гомельщины
- Меры содействия занятости
- Вакансии
Эти и другие вопросы, которые входят в компетенцию комитета, можно задать на прямой линии «Гомельскай праўды»
Гость редакции — первый заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Александр Николаевич СЕМИОНОВ.
Звоните в пятницу, 7 декабря, с 10.00 до 11.00 по телефону прямой линии 8 (0232) 33-26-89.
Также присылайте вопросы на адрес
8 (0232) 33-26-89.