7 декабря «прямую линию» проведет Александр СЕМИОНОВ

На прямой линии «Гомельскай праўды» — первый заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома

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Эти и другие вопросы, которые входят в компетенцию комитета, можно задать на прямой линии «Гомельскай праўды»

Гость редакции — первый заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Александр Николаевич СЕМИОНОВ.

Звоните в пятницу, 7 декабря, с 10.00 до 11.00 по телефону прямой линии 8 (0232) 33-26-89.

Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by с пометкой «Прямая линия»

8 (0232) 33-26-89.



