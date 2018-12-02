В Костюковичах прошло первенство по плаванию среди работников предприятий, входящих в состав холдинга «Белорусская цементная компания»





















































































































































































































































































В минувшее воскресенье в учреждении «Костюковичский физкультурно-оздоровительный центр «Физкультура и здоровье» прошло первенство по плаванию среди работников предприятий, входящих в состав холдинга «Белорусская цементная компания». Участие в соревнованиях приняли 13 команд, а это более 90 человек.

Первенство проходило в лично-командном формате. Спортсмены были поделены на пять возрастных групп с соответствующими дистанциями заплывов. На воде в этот день, действительно, было неспокойно. Накал эмоций и неукротимое стремление к победе ощущались в каждом заплыве участников данных соревнований.

В результате общекомандные места распределились следующим образом: почетное первое место по праву заняла команда ОАО «Кричевцементношифер», второе – ГП «Управляющая компания холдинга «БЦК», а третье место в соревнованиях заняла команда ОАО «Белорусский цементный завод».

Победители и призеры в личном зачете были награждены медалями и Дипломами соответствующих степеней, а также денежными премиями. Победители в командном зачете удостоены Дипломов и Кубков первенства.

Денис ПАРХОМЕНКО.

Фото Людмилы СМОЛЯКОВОЙ.