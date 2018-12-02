Повышение эффективности госпредприятий и зарплаты бюджетников обсуждаются на совещании у Лукашенко

Пути повышения эффективности работы государственных предприятий и вопросы оплаты труда работников бюджетных организаций обсуждаются на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совета Министров.
На снимке: во время совещания.Фото Юрия Орешкина, БЕЛТА.
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Пути повышения эффективности работы государственных предприятий и вопросы оплаты труда работников бюджетных организаций обсуждаются на совещании у Президента...