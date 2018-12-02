ОСВОД информирует: Соблюдайте меры безопасности на водоемах зимой

Первый снег, первые морозы и вот под влиянием отрицательных температур образуется ледяной покров. Лед на водоемах образуется постепенно, вначале от берега, на мелководье, а затем уже далее к середине водоема на глубине.
На тонкий лед начинают выходить любители экстрима. Это в первую очередь дети, которые находятся без особого контроля со стороны родителей в свое свободное время и любители зимней рыбалки. Для такой категории экстрималов встреча с первым льдом заглушает чувство опасности, а в результате – несчастный случай и непоправимая беда. Первый лед не прочен и не выдерживает тяжести веса человека. Чтобы избежать несчастных случаев, необходимо неукоснительно выполнять простые, но обязательные правила:
- – не выходите на лед до устойчивых морозов. Прежде чем сойти с берега, убедитесь в прочности льда;
- – если после удара лед пробивается или дает трещину, значит лед не прочный. В этом случае необходимо немедленно остановиться и идти обратно по своим следам к берегу;
- – категорически запрещается проверять прочность льда ударом ноги;
- – двигаться по льду необходимо не спеша, скользящим шагом, расставляя ноги на ширине плеч, чтобы вес тела приходился на большую часть льда;
- – избегайте опасных мест на льду, запорошенных снегом, на протоках, в зарослях камышей, прорубей, трещин и в местах сброса сточных вод;
- – не собирайтесь группами на льду и не устраивайте групповые игры, потому что лед в этом случае может провалиться на большой площади;
- – при движении по льду группой соблюдайте дистанцию 5-6 м;
- – не выходите на лед в темное время суток, а при плохой видимости по одиночке;
- – не преодолевайте опасные места за счет ускорения движения.
ЛЮБИТЕЛИ ЗИМНЕЙ РЫБАЛКИ!
- – соблюдайте меры безопасности при выходе на лед. Толщина льда должна быть не менее 7 см;
- – при себе необходимо иметь индивидуальное спасательное средство (жилет, спасательный пояс, линь или веревку длинной 10-12 м, в крайнем случае небольшую надувную лодку);
- – не делайте лунки близко друг к другу (не менее 50 см), это ослабляет прочность льда;
- – не собирайтесь большими группами на одном участке льда.
- Уважаемые родители! Не разрешайте детям устраивать игры на льду, катание на санках и лыжах.
ПОМНИТЕ!
Если человек провалился под лед, оказать ему действенную помощь будет очень трудно, т.к. и температурный режим, и особенности льда, и обстановка на месте происходящего происшествия – все эти факторы влияют на действия оказывающего помощь. Даже если это получится сделать быстро, то это не факт, что все обошлось благополучно и человек спасен. При температуре воды +2+3*С человек умирает от переохлаждения в течении 10-15 минут. При температуре воды -2*С и ниже, это происходит гораздо быстрее – 5-8 минут.
Основная причина смерти человека в холодной воде – это переохлаждение. Однако смерть человека в холодной воде может наступить и раньше, чем наступило переохлаждение. Причиной этого может быть своеобразный «холодный шок», который развивается в организме первые 5 минут после погружения в ледяную воду.
Чтобы обезопасить себя и своих близких от несчастно случая, соблюдайте Правила поведения на водоемах!
Районная организация МОО РГОО ОСВОД.