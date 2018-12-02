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Белоруска пыталась ввезти из Польши смартфоны более чем на Br105 тыс.

03.12.2018 16:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Белоруска пыталась ввезти из Польши смартфоны более чем на Br105 тыс.
Государственный пограничный комитет Республики Беларусь


Гражданка Беларуси пыталась незаконно ввезти в Беларусь из Польши 36 смартфонов iPhone XS, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Белоруска пыталась ввезти из Польши смартфоны более чем на Br105 тыс. Гродненские таможенники задержали на границе более 8,5 тысячи роз

Партию дорогостоящих смартфонов без таможенного оформления пыталась ввезти утром 1 декабря через пункт пропуска "Домачево" на белорусско-польской границе 52-летняя гражданка Беларуси. "При пересечении границы жительница Березы выбрала "зеленый коридор", однако при осмотре ее авто пограничники обнаружили признаки того, что в салоне есть скрытый товар. Автомобиль был направлен в специальный бокс. Во время совместного с сотрудниками таможни углубленного досмотра под обшивкой в салоне "Опеля" были обнаружены 36 смартфонов iPhone XS", - рассказали в Госпогранкомитете.

Изъятые мобильные оценены в сумму более Br105 тыс., автомобиль изъят до решения суда.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Во время совместного с сотрудниками таможни углубленного досмотра под обшивкой в салоне "Опеля" были обнаружены 36 смартфонов iPhone XS.
 
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