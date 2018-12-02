

Певица Слава с аншлагом выступила в Солигорске. ФОТОФАКТ. Автор: Эдуард Кидяев.

21 ноября в Спортивно-зрелищном комплексе г. Солигорска прошел концерт российской певицы Славы. Эпатажная обладательница сильного и яркого голоса, Слава представила зрителям сольную программу «Откровенно».

Певица СЛАВА является неоднократным обладателем премии «Золотой Граммофон», лауреатом фестивалей «Песня года», награждена премией «Шансон года 2015», многократно получала призы от музыкальных каналов «МУЗ-ТВ», « RU.TV », «MTV Russia» и «RUSIAN MUSIC BOX», а также выпустила 4 альбома, более 17 клипов и снялась в нескольких кинокартинах.









Концерт начался, вопреки многолетней привычке большинства артистов, в положенное время, с точностью до минуты. Слава с первых минут впечатлила обаянием и умением расположить к себе публику — зал то и дело оглушали аплодисменты. В этот вечер зрители услышали как новые, так и всеми полюбившиеся хиты певицы. Зрители смогли не только услышать любимые песни в живом исполнении, насладиться общением с любимой исполнительницей, но и познакомиться поближе с одной из самых харизматичных и смелых певиц эстрады.













В этот вечер Слава благодарила зрителей, принимала цветы и говорила о самом сокровенном, беззастенчиво открывая себя настоящую — в словах песен, в стихах и признаниях. Певица много шутила, говорила о себе, детях, любви и непременно обращалась к солигорчанам за поддержкой. Поклонники творчества Славы достойно оценили не только ее вокальные данные и постановку танцевальных номеров, но открытость и прямоту, с которыми она общалась с ними, как с хорошими друзьями.









Концертная программа «Откровенно» полностью оправдала название, не оставив равнодушных, которые после концерта продолжали делиться впечатлениями не только друг с другом, но и в соцсетях.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК – НОВОСТИ».