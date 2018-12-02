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Певица Слава с аншлагом выступила в Солигорске. ФОТОФАКТ.

03.12.2018 — Разное | Soligorsk News  
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22 ноября 2018 16:34 4629

Певица Слава с аншлагом выступила в Солигорске. ФОТОФАКТ.

Автор: Эдуард Кидяев.

21 ноября в Спортивно-зрелищном комплексе г. Солигорска прошел концерт российской певицы Славы. Эпатажная обладательница сильного и яркого голоса, Слава представила зрителям сольную программу «Откровенно».

Певица Слава с аншлагом выступила в Солигорске. ФОТОФАКТ.

Певица СЛАВА является неоднократным обладателем премии «Золотой Граммофон», лауреатом фестивалей «Песня года», награждена премией «Шансон года 2015», многократно получала призы от музыкальных каналов «МУЗ-ТВ», «RU.TV», «MTV Russia» и «RUSIAN MUSIC BOX», а также выпустила 4 альбома, более 17 клипов и снялась в нескольких кинокартинах.

Певица Слава с аншлагом выступила в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Певица Слава с аншлагом выступила в Солигорске. ФОТОФАКТ.

Концерт начался, вопреки многолетней привычке большинства артистов, в положенное время, с точностью до минуты. Слава с первых минут впечатлила обаянием и умением расположить к себе публику — зал то и дело оглушали аплодисменты. В этот вечер зрители услышали как новые, так и всеми полюбившиеся хиты певицы. Зрители смогли не только услышать любимые песни в живом исполнении, насладиться общением с любимой исполнительницей, но и познакомиться поближе с одной из самых харизматичных и смелых певиц эстрады.

Певица Слава с аншлагом выступила в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Певица Слава с аншлагом выступила в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Певица Слава с аншлагом выступила в Солигорске. ФОТОФАКТ.

В этот вечер Слава благодарила зрителей, принимала цветы и говорила о самом сокровенном, беззастенчиво открывая себя настоящую — в словах песен, в стихах и признаниях. Певица много шутила, говорила о себе, детях, любви и непременно обращалась к солигорчанам за поддержкой. Поклонники творчества Славы достойно оценили не только ее вокальные данные и постановку танцевальных номеров, но открытость и прямоту, с которыми она общалась с ними, как с хорошими друзьями.

Певица Слава с аншлагом выступила в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Певица Слава с аншлагом выступила в Солигорске. ФОТОФАКТ.

Концертная программа «Откровенно» полностью оправдала название, не оставив равнодушных, которые после концерта продолжали делиться впечатлениями не только друг с другом, но и в соцсетях.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК – НОВОСТИ».

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"Солигорск - Новости"
 
Теги: знакомства, Новости
 
 
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22 ноября 2018 16:34 4629 Певица Слава с аншлагом выступила в Солигорске....
 
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