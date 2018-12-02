«Позвольте мужчине чувствовать себя мужчиной!». В Горках прошел круглый стол по вопросам материнства

Стоит ли откладывать материнство на более поздний срок? Востребованы ли в Горках партнерские роды? Какова точка зрения священников православной и католической конфессий на аборт и роль родителей в воспитании детей? Как сохранить брак и воспитывать детей, чтобы они были счастливыми? Эти и другие проб­лемы материнства были в центре внимания участников «круглого стола».

В разговоре приняли участие врач акушер-гинеколог Горецкой ЦРБ Елена Вододохова, начальник отдела ЗАГС райисполкома Наталья Мелехова, психолог РЦСОН Светлана Дудакова, благочинный церквей Горецкого округа Могилевской епархии протоиерей Сергий Мосур, настоятель Римско — Католического прихода Андрей Кевлич.





— Какая она современная мама? Каков ее возраст, образование, отношение к жизни, семейное положение?

Е.В.: — В 2018 году в Горецком районе чаще всего становились на учет по беременности женщины в возрасте от 29 до 30 лет. И с каждым годом их возраст при взятии на учет увеличивается. Сегодня женщины более осмысленно относятся к материнству: заранее обследуются на наличие хронических инфекций. Причем не только мать, но и отец. Приходят уже состоявшиеся в профессии. Образование чаще всего имеют среднее или среднее специальное. Женщины с высшим образованием, к сожалению, останавливаются на одном ребенке. Семейное положение — замужем. Одинокие женщины встречаются редко. Чаще всего это молодые девушки в возрасте 17-18 лет, которые в течение

9 месяцев узаконивают отношения с отцом ребенка.

— Сколько женщин стали мамами в Горецкой ЦРБ?

— За 10 месяцев этого года в нашей больнице стали мамами 293 женщины. За аналогичный период 2017 года было 307. К сожалению, родов стало меньше. Сейчас время становиться мамами наступило для девушек 1990-х годов. Тогда была очень низкая рождаемость.

В этом году самой юной маме, учащейся колледжа, — 17 лет, а самой возрастной — 44 года. Рожать в 50 лет, как стало модно, у нас никто не отваживается.

— А какова Ваша рекомендация?

— По мнению гинекологов, самый оптимальный возраст для деторождения — от 19 до 26 лет. К 19 годам девочка превращается в женщину. Организм ее в самом расцвете, еще не накопились хронические заболевания. Второго и третьего ребенка также лучше родить до 30 лет. Мы не рекомендуем женщинам в 50 лет рожать. Слишком велик риск развития у ребенка различных генетических заболеваний.

— У нас в больнице практикуют партнерские роды?

— Конечно, и уже давно. Но, к сожалению, таких пар очень мало. В этом году их было всего две. Им 22-25 лет. В этих семьях очень доверительные отношения. Одна из пар рожала на моем дежурстве. Мужчина оказал жене колоссальную помощь, психологически поддержал и успокоил. Это были ее первые роды. Услуга бесплатная. За 10 дней мужчине надо пройти обследование и получить консультацию участкового акушера-гинеколога. Кроме того, у нас изменились правила посещения родильного отделения. Родные могут навещать мам и новорожденных в выходные и в будние дни, с 17.00 до 19.00, продолжительность встречи — 15-30 минут.

— Сколько женщин обратились с просьбами о прерывании беременности и какие аргументы они приводили?

— Несмотря на стабильные показатели прерывания беременности, эта проблема остается актуальной. Если за прошлый год было 87 медицинских абортов, то в этом году — 91.

У нас внедрен новый метод прерывания беременности, так называемый медикаментозный аборт с помощью таблеток, который считается более щадящим.

Свое решение о прерывании беременности женщины чаще всего аргументируют тем, что не смогут дать второму или третьему ребенку должное образование, «поднять» его.

— Насколько эффективна работа по профилактике абортов? Сможем ли мы по примеру одного из городов Минской области отказаться от абортов?

— Сейчас медицина общедоступна: много платных медицинских центров. Женщина имеет право обратиться в любой из них по ее усмотрению. Делаем ставку на санитарно-просветительную деятельность: встречи со школьниками, начиная с подросткового возраста, и студентами, которым рассказываем о последствиях абортов, и обучение женщин, как правильно планировать беременность. Очень тесно работаем с психологами. За 2017 год мы отговорили от аборта 6 женщин, а за 2018 год — 8. Они изменили свое решение. Некоторые из них уже родили прекрасных малышей и ни разу не пожалели об этом.

— Каков взгляд на проблему абортов священников?

С.М.: — Православная церковь выступает против абортов, и никакие доводы женщин о материальной неготовности или возрасте не выдерживают критики. Если Бог послал ребенка, значит, самый лучший возраст для этого оказался. Женщина спасается чадородием. Так она исполняет свою созидательную миссию. С точки зрения духовной аборт — это преступление, за которое придется нести ответственность.

А. К.: І Касцёл, і Царква гавораць аб тым, што дзяцей павінна быць у сям’і столькі, колькі дасць Бог. Можа даць адно, можа і 7. А можа і ўвогуле ні аднаго.

Шматдзетнасць — гэта знак Божага благаслаўлення. І бацькоўства павінна быць сапраўдным — гэта прыняцце адказнасці за новае жыццё, якое Бог дае, і за тыя цяжкасці, якія ёсць.

Таксама варта помніць, што Бог дае дапамогу і ласку, каб гэтыя цяжкасці не былі неадольнымі. Вядома, гэта вельмі важна, каб дзіця вучылася, але ці яно павінна атрымаць дыплом толькі ў Гарвардзе? Яму трэба дзесьці жыць, але ці гэта абавязкова павінен быць адразу нейкі палац? Найбольш праблем з тымі дзецьмі, якія адны ў сям’і. Яны вырастаюць эгаістамі. Сям’я — гэта самая маленькая ячэйка грамадства, у якой адзін другому дапамагаюць, вырашаюць праблемы і вучацца. У Каталіцкім Касцёле, як і ў Праваслаўнай Царкве, няма абмежаванняў на ўзрост бацькоў. І Касцёл, і Царква пастаянна гавораць аб адным: жыццё — гэта святое. Нам далі магчымасць нарадзіцца. І мы павінны гэта зрабіць.

— Кто несет ответственность за отказ от неродившегося ребенка?

А.К.: — За аборт адказваюць усе: і маці, і бацька, калі ён ведаў аб гэтым. Жанчына наўрад ці прымае такое рашэнне сама. Нехта яе падштурхнуў да гэтага. Часта гэта мужчына, які дае грошы на аборт. Таксама лекары, якія яго робяць. Яны таксама маюць адказнасць. Калі аборт адбыўся, праблемы не вырашаюцца: грошай больш не стане, паразумення гэта таксама не ўно­сіць. Важна таксама помніць аб пост­абортным сіндроме, тое пачуццё віны, якое ў жанчыны можа адразу не праявіцца, але абавязкова бу­дзе суправаджаць праз усё жыццё. Ён таксама прыводзіць да таго, што сям’я потым можа распасціся. Мужчын постабортны сіндром не так «грызе». Магчыма, гэта вынікае з іх пэўнай пасіўнасці. На жаль, асаб­ліва ў нашым асяроддзі, усё часцей мужчына страчвае функцыю бацькі як главы сям’і. А ўвогуле трэба, каб бацькамі станавіліся невыпадковыя людзі.

— О чем говорят данные ЗАГСа, где регистрируют всех детей, родившихся не только в Горках, но и в Могилеве, Минске. В Горках есть беби-бум?

Н.М.: — К сожалению, нет. Если в 2017 году мы зарегистрировали 404 ребенка, то по состоянию на 01.11.2018 г. только 290. Большинство за мальчиками: 153 против 137 девочек. Хотя в прошлом году, наоборот, девочек было больше: 218 против 186.

Чаще всего родители приходили регистрировать вторых детей — 107. Первенцы родились в 101 семье. 47 младенцев стали третьими, 13 — четвертыми, 7 — пятыми и 2 — шестыми у своих пап и мам. Приятно отметить, что уменьшилось количество мам, не состоящих в браке. Если год назад их было 75, то в этом году — 42. У нас есть не состоящие в браке женщины, которые стали многодетными.

Радует и факт увеличения количества двоен. В прошлом году было 8, в этом уже 4. По данным ЗАГСа, средний возраст мам в районе — 27 лет, отцов — 30.

Е.В.: — Кстати, в этом году у нас на учете три беременные двойнями, которые не пользовались услугами ЭКО. Одна мама уже родила.

— Какие имена пользуются популярностью в Горках?

Н.М.: — Родители чаще всего называют своих дочек София (30), Анна (21), Анастасия (17), Варвара, Милана, Ульяна (по 14), Арина, Дарья, Екатерина, Ксения, Мария (по 13). В топе имен среди мальчиков Егор (19), Артем (17), Кирилл (16), Максим (14), Матвей, Михаил, Павел, Тимофей (по 13). Среди редких Агата, Арианна, Дарьяна, Марьяна, Доминика, Радомила, Милена. У мальчиков — Демид, Елизар, Иоанн, Мартин, Мирон, Платон, Мирослав. В прошлом месяце зарегистрировали мальчика с именем Сэм.

— А как священники рекомендуют выбирать имена?

А.К.: — Вельмі добра, калі імя выбіраецца па хрысціянскаму каляндару, каталіцкаму ці праваслаўнаму, і ў дзіцяці ёсць святы нябесны заступнік, каб было з каго браць прыклад. Калі бацька ці маці не могуць прыйсці да згоды, ёсць магчымасць даць падвоенае імя.

С.М.: — Выбирая редкое имя, родителям не стоит забывать о том, что при крещении имена даются по православным святцам. К примеру, для Карины созвучно будет имя Ирина. И его родным необходимо запомнить, подавая записочки о здравии.

— С точки зрения психологии что такое материнство?

С.Д.: — Материнство — это не только радость и счастье, но еще и серьезный труд. Некоторые женщины относятся к ребенку как к цветочку, который надо холить и лелеять. А другие — как к маленькому человеку, которого необходимо воспитать хорошим и самостоятельным.

— Как избежать разлада в семье после рождения ребенка?

С.Д.: — Первые три месяца самые сложные. Отцу и родственникам необходимо помочь маме адаптироваться к тому, что у нее появилась новая роль, есть беззащитный малыш. При этом обязательно надо давать ей каждый день немного свободного времени, чтобы отдохнуть от быта. Мужу надо быть терпеливым и проявлять внимание к жене. Сближают общие прогулки с ребенком в коляске по красивым местам города. Проблема молодых родителей в том, что они разговаривать не умеют: не могут обсуждать проблемы и находить вместе пути их решения. Им легче пожаловаться своим родителям или придумать то, чего нет на самом деле, чем поговорить между собой.

Кроме того, очень многое женщины берут на себя: готовы сами и гвоздь забить, и ведро воды принести. Позвольте мужчине чувствовать себя мужчиной!

— Как нужно воспитывать детей, чтобы в будущем они смогли создать семьи, в которых будет много детей?

С.Д.: — Я советую больше и чаще обниматься с детьми и мужьями. Психологи считают, что семья будет благополучной, если в сутки объятия происходят не менее 17 раз. Так человек чувствует себя защищенным, уверенным в том, что его любят, тогда он сможет преодолеть любые трудности.

С.М.: — Дети не слушают, а смот­рят. В своей семье всегда говорю сыновьям: «Я тебя люблю». Надо не стесняться этих слов, а говорить их почаще. Тепло родительского дома и заботливого отношения запоминается на всю жизнь. Мне совет психолога про объятия очень понравился. Дай Бог любви и радости всем мамам, папам и детям.

Н.М.: — Очень важны семейные традиции и праздники, совместное поздравление бабушек и дедушек, обсуждение за круглым столом, как прошел день.

Е.В.: — Надо больше разговаривать с детьми, чтобы они делились своим наболевшим не в компаниях на улице, а дома.

А.К.: — Самы лепшы прынцып выхавання — гэта асабісты прыклад. Мацярынства і бацькоўства — гэта пакліканне, Божы дар, які дазваляе чалавеку стаць шчаслівым. Гэта адказнасць за дзяцей, якіх трэба выхоўваць. Менавіта таты і мамы адказныя за гэта, а не дзяржава, школа, Царква ці Касцёл.

Подготовила Елена Агейчик

Фото Михаила Левцова