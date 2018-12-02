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Объяснено выпрямление Пизанской башни

03.12.2018 16:48 — Разное | Tut.by  
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Знаменитая башня, строительство которой началось в 1173 году, практически сразу начала крениться на юг. Там почвы под основанием были мягче, а слишком маленький фундамент не мог удержать огромное сооружение в вертикальном положении, пишет «Популярная механика».


Фото: McPig / flickr.com

В те времена никто не думал о том, что чудо-башня когда-то будет привлекать миллионы туристов со всего мира. Строители пытались выправить ее наклон доступными средствами — каждый новый этаж делался чуть-чуть выше на юге, из-за чего сооружение потихоньку искривлялось к северу. Это не очень помогало, и к концу строительства, в 1360 году, наклон был хорошо заметен невооруженным глазом.

В последующие века он потихоньку рос, и к началу эпохи регулярных высокоточных измерений в XX веке отклонение верхушки сооружения от вертикали увеличивалось на 1 мм в год. Возникли серьезные опасения, что башня в обозримом будущем рухнет. В 1990 году ее закрыли для туристов, чтобы избежать возможных при разрушении жертв. Башня была закрыта до 2001 года, когда ее состояние, по мнению итальянских властей, улучшилось.

В ноябре этого года специалисты, контролирующие состояние башни, объявили о том, что она потихоньку выпрямляется. Теперь агентство "Франс Пресс" рассказало о том, как был достигнут этот замечательный результат.

Инженеры установили несколько бетонных пробок под южной стороной башни и провели серию дренажных мероприятий, осушавших грунт с южной стороны строения. Существенную роль сыграло то, что это южная сторона и она нагревается сильнее северной, особенно в летнюю жару, а нагревшись — расширяется. На твердом основании это приводит к сдвигу верхушки конструкции к северу и, соответственно, — к смещению центра тяжести, который еще больше смещает конструкцию.

Все вместе это привело к тому, что в период с 1990 по 2001 годы отклонение башни от вертикали уменьшилось на 41 сантиметр. С тех пор оно уменьшилось еще на четыре сантиметра. Сейчас высокоточные замеры ее положения делаются каждый час. Все вместе это, вероятно, означает, что за дальнейшую судьбу сооружения можно не волноваться.

Серьезных причин для беспокойства нет и у потенциальных туристов, планирующих заехать в Пизу. Как говорит инженер Нунзианте Сквалиа (Nunziante Squeglia) из Университета Пизы, занимающаяся мониторингом состояния башни уже 25 лет, строго вертикальной она уже не станет. Можно будет фотографироваться на ее фоне и дальше.

 
 
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