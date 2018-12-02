Блиц-опрос: Талисман Европейских игр – лисёнок Лесик. А что думают об этом сморгонцы?

В Минске представили талисман II Европейских игр 2019 года. Им стал Лесик — веселый лисенок, по замыслу организаторов, воплотивший в себе особенности истории и культуры Беларуси. Талисман – это неотъемлемый символ любого масштабного спортивного форума наравне с его логотипом. Персонаж Лесика мы неоднократно будем видеть в центре спортивных баталий и культурных фестивалей. Создатели Лесика ничуть не сомневаются – этот образ обязательно понравится участникам и гостям Европейских игр. А что думают о выбранном талисмане наши земляки? – узнавал журналист газеты “Светлы шлях”.

Ксения:





- Мне Лёсик очень понравился. Тот, кто его создал, молодец. Очень удачный образ, яркая майка, кепка. Хорошо, что выбрали именно его. Этот запоминающийся и яркий талисман будет у всех ассоциироваться с олимпийскими играми.

Дарья:





- Когда я увидела Лесика, мне он сразу понравился. Яркий, красочный, весёлый. Думаю, он вдохновит всех на победу и создаст на играх отличной настроение.

Павел:





- Талисман неплохой. Я не разочаровался. Можно даже сказать, был приятно удивлён. Яркий, весёлый, симпатичный Лёсик всем запомнится надолго.

Дмитрий:





- Талисман для Европейских игр выбрали очень удачный. Лиса – это наше белорусское животное, и в стране у нас много лис. Приятно, что её образ стал талисманом.

Виктор:





- Я уверен, что 2019 год будет таким же ярким и запоминающимся, как эта лиса. Поэтому символ выбран очень удачно. Читал, что зелёный цвет его футболки обозначает гармонию, черные шорты – решительность, синие ботинки – несокрушимость.

Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Фото автора.