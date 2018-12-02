Граждан, заплативших подоходный налог, зачислили в тунеядцы

Граждан Беларуси, которые выплачивают ежегодный подоходный налог, включили в базу не занятых в экономике. В прежнем «тунеядском» декрете те, кто платил подоходный налог, в это число не попадали. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты Ольга Штин, пишет «Радыё Свабода». Однако она не объяснила, по какой причине граждане, заплатившие налог, попали в базу. Сколько всего таких граждан в Минтруда, пока такой цифры не имеют.



Александра Квиткевич, TUT.BY

В прежнем президентском декрете № 3 среди граждан, которые освобождались от «тунеядского» сбора, фигурировали те, кто уплатил подоходный налог с физических лиц, единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, налог при упрощенной системе налогообложения в размере не менее 20 базовых величин, сбор за ремесленную деятельность и сбор за услуги в сфере агротуризма.

Теперь, согласно постановлению Совета министров, к занятым в экономике относятся: индивидуальные предприниматели и физические лица, которые уплачивают единый налог, ремесленники, которые уплачивают сбор за ремесленную деятельность, граждане, которые сдают внаем жилые и нежилые помещения, машино-места (при условии уплаты подоходного налога с физических лиц от такого дохода).

В городских службах «Одно окно» и в Национальном центре электронных услуг в Минске выдают пароли и логины от личного кабинета на Едином портале электронных услуг, который дает возможность проверить, включен ты в «базу тунеядцев» или нет.

Проверить информацию о том, включен ли гражданин в базу, можно также в местной комиссии по координации работы по содействию занятости населения. В такой комиссии, которая создана в администрации Фрунзенского района Минска, сообщили, что гражданин, который попал в базу, хотя уплатил подоходный налог, должен представить копию контракта или договора либо другие подтверждающие документы, соответственно заверенные и переведенные на белорусский или русский язык.

«Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше», — сказали в комиссии.

О том, что гражданин находится в «базе тунеядцев», ему сообщат в любом случае.

«Пока не определено каким образом, ведь из Фрунзенского района Минска в базу попало всего около 20 тысяч человек», — сказали в комиссии.

«Каждого проинформируют, что он включен в базу, и для этого будут использованы различные способы. Могут даже прийти домой и сообщить. В февральской жировке будет также указано, что такой гражданин оплачивает определенную жилищно-коммунальную услугу по полному тарифу», — сказала Ольга Штин.