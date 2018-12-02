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Мирный, Грабовский и другие многодетные отцы и мамы белорусского спорта

03.12.2018 16:55 — Разное | Tut.by  
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В прошедшие выходные олимпийский чемпион по фристайлу Антон Кушнир стал отцом в четвертый раз. SPORT.TUT.BY вспоминает, у кого еще из белорусских спортсменов многодетные семьи.

У экс-капитана, а ныне тренера дубля БАТЭ Дмитрия Лихтаровича четверо детей. Старшие Андрей и Алина уже вышли из возраста тинейджеров, а младшим двойняшкам — всего четыре. «Я уже выучил всех героев современных мультиков и их названия — „Смешарики“, „Маша и Медведь“, „Барбоскины“. Есть пара интересных мультфильмов: могу подсесть рядом и зависнуть», — признавался в интервью Дмитрий Лихтарович.


Фото из личного архива Ольги Лихтарович, взято на by.tribuna.com

Хоккеист Михаил Грабовский женат на канадской красавице Кейт ван Алстйн. У пары трое детей — дочь Лили и сыновья Джагер и Чарльз-Александр. Дети — главная отдушина Михаила. Он катается с ними на санках, помогает в футбольных тренировках и трогательно подписывает снимки в духе: «Надеюсь в один прекрасный день ты, сынок, превзойдешь папу!».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This Thanksgiving I’m thankful I still have some teeth #toothlessturkey Happy Thanksgiving!

 
 
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SPORT.TUT.BY вспоминает, у кого из белорусских спортсменов многодетные семьи.
 
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