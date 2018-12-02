Беллакт стартовал с поражения в чемпионате Принеманья по мини-футболу





В минувшие выходные состоялись матчи второго тура чемпионата Гродненской области по мини-футболу. Напомним, что участие в нем принимают 11 команд, в том числе две из Волковысского района - «Беллакт» из Волковыска и «Цементник» из Красносельского.

По ходу квалификационного этапа коллективы разделены на две группы по шесть и пять команд соответственно. На данном этапе каждая команда сыграет с соперниками по два рада - дома и на выезде.

По четыре лучших коллектива из каждой группы выйдут в плей-офф, где по стандартной схеме продолжат борьбу за чемпионство.

В субботу команда «Беллакт» провела первую игру в чемпионате. В гостях в Квасовке волковычане уступили одному из претендентов на «золото» чемпионата команде ПК им.В.И. Кремко 10:4. Нашим сайтом была проведена прямая видеотрансляция с матча в группе ФК «Смена» в соцсети Вконтакте.

Цемзаводчане тур попускали.

Соперники по подгруппе «Новогрудок» дома уступил «Вороново» 2:7.

Остальные результаты матчей в группе А: «Ошмяны» - «Мосты» 5:7, «Медведи» - «Форсаж» 5:8 и «Союз» - «Лиданефтепродукт» 5:7.