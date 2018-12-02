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Завершен первый этап переписи населения (инфографика)
03.12.2018 —
Разное
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Кировец
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Завершен первый этап переписи населения (инфографика)
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