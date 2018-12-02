Завтра, 4 декабря, Введение во храм Пресвятой Богородицы

Завтра, 4 декабря, в православных храмах священники облачатся во всё голубое – по случаю очередного праздника в честь Богородицы: Введения Пресвятой Марии во храм Господень. Голубые одеяния означают что-то очень нежное и символизируют небесную чистоту.

В этот день, после посещения храма, принято ходить в гости, чтобы разделить радость праздника с родными и друзьями. Но надо помнить, что первым в дом должен входить мужчина, чтобы у хозяев наступающий новый год был счастливым (это чисто народная примета).

Нельзя также забывать, что идёт Рождественский пост, во время которого на столе не должно быть мяса, но может быть рыба.

Н. ВОРОНОВИЧ.

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