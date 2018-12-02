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Трагедия в Добруше: на глазах отца утонул 14-летний подросток. Поиски тела идут третий день

03.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Трагедия в Добруше: на глазах отца утонул 14-летний подросток. Поиски тела идут третий день

Трагедия произошла 30 ноября примерно в 16.50 вблизи микрорайона Коммуна. 

Согласно оперативной информации, два брата-близнеца гуляли возле реки с санками. В какой-то момент решили перебраться по дамбе на Ипуть, которая замерзла лишь местами. Вышли на лед. 

— Как предварительно установлено, оба парня провалились в воду, — сообщил "Гомельскай праўдзе" ведущий специалист областной организации ОСВОД Сергей Костюченко. — Один оказался вблизи от берега, другой примерно в пяти метрах. Брат, которому удалось выбраться из воды, побежал за помощью. Поскольку дом находится неподалеку, позвал отца.  

Оказавшись на месте происшествия, мужчина пытался вытащить из воды сына, протягивал подручные средства. Однако спасти своего ребенка не удалось. Течением его затянуло под лед. 

После сообщения о случившемся ОСВОД организовал поиски школьника. Как поясняют специалисты, на месте происшествия быстрое течение реки, крутые повороты. На утро понедельника тело не найдено. Водолазы ОСВОД продолжают поиски утонувшего восьмиклассника.   По имеющимся данным, добрушская семья и братья характеризуются положительно. Погибший парень хорошо учился в школе. За несколько дней до несчастного случая братья-близнецы отметили 14-летие. 

ВНИМАНИЕ. Специалисты ОСВОДа очередной раз предупреждают об опасности выхода на лед! Рыбалка, игры и прогулки по не замерзшей реке могут закончиться трагически для взрослых и малышей. Если заметите гуляющих на льду ребят, не оставайтесь равнодушными, убедитесь, что дети покинули опасную зону.

Источник: gp.by


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Трагедия произошла 30 ноября примерно в 16.50 вблизи микрорайона Коммуна.  Согласно оперативной информации, два брата-близнеца гуляли возле реки с...
 
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