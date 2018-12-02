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Случчане взяли гран-при областного фестиваля «Березинская рампа»

03.12.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Случчане взяли гран-при областного фестиваля «Березинская рампа»

В Березино прошел ХІ областной фестиваль народных театров «Березинская рампа», в котором приняли участие заслуженные любительские коллективы Республики Беларусь, в их числе и народный театр «Папараць-кветка» (руководитеь Дмитрий Шуманин) Слуцкого городского дома культуры. Случчане завоевали Гран-при фестиваля, сообщает «Слуцкий край».

Слуцкий театр «Папараць-кветка» представил авторский проект режиссера Дмитрия Шуманина - сюрреалистическую комедию «Мимо дождей».

Оценивали исполнительское мастерство народных театров профессионалы, жюри возглавил заслуженный артист Республики Беларусь, декан театрального факультета Белорусской государственной академии искусств, профессор Владимир Андреевич Мищанчук.

Кроме главной награды слуцкие артисты отмечены в номинациях: за лучшую режиссерскую работу – Дмитрий Шуманин, за лучшую сценографию – постановочная группа театра, за лучшее исполнение эпизодической роли – Наталия Мартынович, за исполнение роли Утра в спектакле – Евгений Сокольский.

 
 
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В Березино прошел ХІ областной фестиваль народных театров «Березинская рампа», в котором приняли участие заслуженные любительские коллективы Республики...
 
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