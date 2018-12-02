В Слуцке пройдёт благотворительный концерт по сбору средств на лечение Даниила Рокашевича

В пятницу, 7 декабря, в Слуцкой детской школе искусств по адресу ул. Виленская-6 состоится благотворительный концерт «Дари добро» по сбору средств на лечение Даниила Рокашевича из Слуцкого района.

Концерт начнётся в 18:00, стоимость билета – 10 рублей. Возможны предварительные заявки по городским телефонам 5 22 88, 5 42 69.

Историю маленького Даниила SlutskGorod рассказывал здесь . Недавно для помощи ребёнку появился благотворительный номер МТС (+375-29-848-79-12).



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