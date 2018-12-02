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Самозанятые белорусы смогут обеспечить себе трудовую пенсию
По его словам, это предусмотрено проектом указа «О государственном социальном страховании». Документ скоро представят на рассмотрение Президенту Беларуси.
Самозанятых граждан в стране стало больше, особенно после принятия в 2017 году декрета №7 о развитии предпринимательства. У них не было возможности вносить платежи в фонд соцзащиты населения, отметил Александр Турчин. И, если взносы не вносятся, то рассчитывать можно только на социальную пенсию.
«Этим проектом нормативно-правового акта главы государства мы даем возможность самозанятым делать отчисления в фонд социальной защиты населения», – сказал первый вице-премьер, передает
Также согласно проекту указа, индивидуальным предпринимателям разрешат не вносить страховые взносы в ФСЗН в тот период, когда они не ведут предпринимательской деятельности, добавил Александр Турчин.
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Самозанятые белорусы смогут вносить страховые взносы в фонд социальной защиты населения.
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