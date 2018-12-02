﻿ Обзор рынка облигаций за период 26.11 30.11.2018. 21.by
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Обзор рынка облигаций за период 26.11 30.11.2018

03.12.2018 16:33 — Разное | Myfin  
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Обзор рынка облигаций за период 26.11 30.11.2018
фото: pixabay.com

За период 26.11 – 30.11.2018 на биржевом рынке БВФБ было заключено 199 сделок по продаже облигаций, из них:

  • 93 с государственными облигациями (46.73% от общего количества);
  • 8 с облигациями Национального банка РБ (4.02%);  
  • 44 с облигациями остальных банков РБ (22.11%);
  • 54 с корпоративными облигациями (27.14%).

ТОП 3 государственных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск
Номинал
Валюта номинала
ставка купона %
Дата погашения
Кол-во сделок
Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам %
ВГДО 253
1000
USD
5.5
06.05.2026
31
5.52
ВГДО 200
10000
EUR
6.2
13.11.2019
18
6.44
ВГДО 247
1000
EUR
3.97
16.05.2024
14
4.31

ТОП 3 корпоративных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск
Номинал
Валюта номинала
ставка купона %
Дата погашения
Кол-во сделок
Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам %
Белинвестбанк ОАО Оп63
10
BYN
10.5
15.10.2021
28
11.01
Конте Спа СООО Оп25
1000
EUR
4.25
01.11.2024
9
4.24
Белинвестбанк ОАО Оп65
10
BYN
10
02.12.2021
8
10

В последнюю неделю ноября было заключено 199 сделок с облигациями в торговой системе БВФБ, что сопоставимо со средними значениями октября.  Нельзя не отметить, что такой объем в 2 раза превышает средний объем в предыдущие недели ноября.

Больше всего выросло количество сделок с государственными бумагами, почти в 9 раз.  Таким образом их доля в общем объеме выросла до 47%. В остальных сегментах рост оказался более скромным: на 40% и 75% выросло количество сделок с корпоративными и банковскими облигациями соответственно. А по облигациям национального банка количество сделок снизилось на 30% к аномально высокому объему начала ноября, что гораздо ближе к уровням октября.

В ТОП 3 государственных облигаций по количеству сделок уже вторую неделю входят сразу 2 выпуска, номинированные в евро. Также отметим, что аномально высокие уровни доходностей к погашению, наблюдаемые на прошлой неделе у лидеров рейтинга, стали историей, но все еще привлекательно выглядят ставка 6.44% в евро по ВГДО 200 с погашением уже через год. Валютная структура рейтинга по сравнению с прошлой неделей не изменилась.

ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок вторую неделю возглавляют облигации Белинвестбанк ОАО, причем на этой недели в рейтинг вошли сразу 2 облигации данного эмитента. Также в рейтинг вошли облигации  Конте Спа СООО номиналом в евро.

Валютная структура этого рейтинга изменилась, и стала преимущественно рублевой.

В денежном выражении общий объем сделок составил 138.26 млн.рублей, из них:

  • 63.07 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (45.62% от объема);
  • 16.95 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (12.26%);
  • 30.36 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (21.96%);
  • 27.88 млн.рублей с корпоративными облигациями (20.16%).

ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск
Номинал
Валюта номинала
ставка купона %
Дата погашения
Объем сделок, млн.руб
Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам %
100
BYN
0
24.04.2028
31.05
0.1
1000
USD
5.5
21.02.2024
12.42
5.43
10000
EUR
6.2
13.11.2019
7.02
6.44

ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск
Номинал
Валюта номинала
ставка купона %
Дата погашения
Объем сделок, млн.руб
Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам %
АЙРОН ОДО Оп20
500
USD
7
01.12.2022
13.85
0
АСБ Лизинг ООО Оп100
100
BYN
11.5
31.10.2023
7.89
11.46
АСБ Лизинг ООО Оп94
100
BYN
8
30.12.2019
2.52
7.95

ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 24
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Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС. Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном...
 
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