Обзор рынка облигаций за период 26.11 30.11.2018

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За период 26.11 – 30.11.2018 на биржевом рынке БВФБ было заключено 199 сделок по продаже облигаций, из них:

93 с государственными облигациями (46.73% от общего количества);

8 с облигациями Национального банка РБ (4.02%);

44 с облигациями остальных банков РБ (22.11%);

54 с корпоративными облигациями (27.14%).

ТОП 3 государственных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта номинала ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % ВГДО 253 1000 USD 5.5 06.05.2026 31 5.52 ВГДО 200 10000 EUR 6.2 13.11.2019 18 6.44 ВГДО 247 1000 EUR 3.97 16.05.2024 14 4.31

ТОП 3 корпоративных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта номинала ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Белинвестбанк ОАО Оп63 10 BYN 10.5 15.10.2021 28 11.01 Конте Спа СООО Оп25 1000 EUR 4.25 01.11.2024 9 4.24 Белинвестбанк ОАО Оп65 10 BYN 10 02.12.2021 8 10

В последнюю неделю ноября было заключено 199 сделок с облигациями в торговой системе БВФБ, что сопоставимо со средними значениями октября. Нельзя не отметить, что такой объем в 2 раза превышает средний объем в предыдущие недели ноября.

Больше всего выросло количество сделок с государственными бумагами, почти в 9 раз. Таким образом их доля в общем объеме выросла до 47%. В остальных сегментах рост оказался более скромным: на 40% и 75% выросло количество сделок с корпоративными и банковскими облигациями соответственно. А по облигациям национального банка количество сделок снизилось на 30% к аномально высокому объему начала ноября, что гораздо ближе к уровням октября.

В ТОП 3 государственных облигаций по количеству сделок уже вторую неделю входят сразу 2 выпуска, номинированные в евро. Также отметим, что аномально высокие уровни доходностей к погашению, наблюдаемые на прошлой неделе у лидеров рейтинга, стали историей, но все еще привлекательно выглядят ставка 6.44% в евро по ВГДО 200 с погашением уже через год. Валютная структура рейтинга по сравнению с прошлой неделей не изменилась.

ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок вторую неделю возглавляют облигации Белинвестбанк ОАО, причем на этой недели в рейтинг вошли сразу 2 облигации данного эмитента. Также в рейтинг вошли облигации Конте Спа СООО номиналом в евро.

Валютная структура этого рейтинга изменилась, и стала преимущественно рублевой.

В денежном выражении общий объем сделок составил 138.26 млн.рублей, из них:

63.07 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (45.62% от объема);

16.95 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (12.26%);

30.36 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (21.96%);

27.88 млн.рублей с корпоративными облигациями (20.16%).

ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта номинала ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % ГДО 279 100 BYN 0 24.04.2028 31.05 0.1 ВГДО 245 1000 USD 5.5 21.02.2024 12.42 5.43 ВГДО 200 10000 EUR 6.2 13.11.2019 7.02 6.44

ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта номинала ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % АЙРОН ОДО Оп20 500 USD 7 01.12.2022 13.85 0 АСБ Лизинг ООО Оп100 100 BYN 11.5 31.10.2023 7.89 11.46 АСБ Лизинг ООО Оп94 100 BYN 8 30.12.2019 2.52 7.95

ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период