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Обзор рынка облигаций за период 26.11 30.11.2018
За период 26.11 – 30.11.2018 на биржевом рынке БВФБ было заключено 199 сделок по продаже облигаций, из них:
ТОП 3 государственных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период
ТОП 3 корпоративных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период
В последнюю неделю ноября было заключено 199 сделок с
Больше всего выросло количество сделок с государственными бумагами, почти в 9 раз. Таким образом их доля в общем объеме выросла до 47%. В остальных сегментах рост оказался более скромным: на 40% и 75% выросло количество сделок с корпоративными и банковскими облигациями соответственно. А по облигациям национального банка количество сделок снизилось на 30% к аномально высокому объему начала ноября, что гораздо ближе к уровням октября.
В ТОП 3 государственных облигаций по количеству сделок уже вторую неделю входят сразу 2 выпуска, номинированные в евро. Также отметим, что аномально высокие уровни доходностей к погашению, наблюдаемые на прошлой неделе у лидеров рейтинга, стали историей, но все еще привлекательно выглядят ставка 6.44% в евро по ВГДО 200 с погашением уже через год. Валютная структура рейтинга по сравнению с прошлой неделей не изменилась.
ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок вторую неделю возглавляют облигации Белинвестбанк ОАО, причем на этой недели в рейтинг вошли сразу 2 облигации данного эмитента. Также в рейтинг вошли облигации Конте Спа СООО номиналом в евро.
Валютная структура этого рейтинга изменилась, и стала преимущественно рублевой.
В денежном выражении общий объем сделок составил 138.26 млн.рублей, из них:
ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)
ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
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