

Алексей Ломакин

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Агентство «Москва» ранее сообщило, что мать футболиста подала в полицию заявление о его исчезновении. В заявлении она указала, что он иногда принимает препарат «Тропикамид», «от которого поведение его становится неадекватным». По ее словам, Ломакин пропал 2 декабря после того, как выпивал с одним из знакомых.Поисточника телеканала «360», тело футболиста без признаков насильственной смерти нашли на улице Борисовские пруды. Источник телеканала РЕН ТВ, что спортсмена нашли у реки Городня.30 ноября уехал из дома на медицинские процедуры в центр при клубе «Локомотив», переночевал там и перестал выходить на связь. Мать утверждает, что его сотовый телефон появился в сети только 2 декабря. Телефон нашли в такси. Таксист рассказал, что молодой человек забыл телефон вместе с рюкзаком. В машине он ехал с другом Иваном, который рассказал матери Ломакина, что они пили спиртное и он не помнит, где они проводили время.Алексей Ломакин — воспитанник «Локомотива». В нынешнему сезон он провел за молодежную команду три матча. Последний раз он принимал участие в матчах команды 14 сентября, когда клуб играл с «Динамо».