В Берестовице работница банка присвоила $12 тысяч - вместо того, чтобы положить их на вклад клиентки

В Берестовице работница банка завладела $ 12 тыс. клиентки, сообщает милиция региона.

Еще в 2015 году к 57-летней местной жительнице, которая работала в банке в Берестовице, обратилась ее знакомая, которая хотела сделать вклад в валюте. После переговоров и обсуждений она передала банковской работнице деньги, чтобы та внесла их на счет - всего за три года было передано $ 12 тыс. Но деньги на счет не поступали, злоумышленница тратила их на себя.

В какой-то момент 46-летняя знакомая стала подозревать, что что-то не так, и обратилась в милицию. Следователи позже возбудили уголовное дело за мошенничество.