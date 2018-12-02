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Информатика – это интересно. В белорусских школах проходит акция «Час кода»
Новости Беларуси. Беларусь присоединилась к международной акции «Час кода», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она ежегодно в начале декабря объединяет более 100 миллионов школьников из 180 стран.
Всю неделю занятия в школах регионов будут с приставкой IT. Парк высоких технологий объявил конкурс среди учителей. Им необходимо провести необычный урок с использованием компьютерных технологий. Учеников же ждут экскурсии в IT-компании и возможность уже примерить на себя профессию «программист».
Дмитрий Титов, пресс-секретарь Парка высоких технологий:
Информатика не сложно, а интересно. Это и должна продемонстрировать акция «Час кода». Участие Беларуси в ней ещё один шаг на пути создания IT-страны, где условия для роста существуют уже со школьной скамьи.
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Информатика – это интересно. В белорусских школах проходит акция «Час кода»
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Новости Беларуси. Беларусь присоединилась к международной акции «Час кода», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она ежегодно в начале декабря...
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