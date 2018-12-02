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В Минске стартовал городской этап «Золотой шайбы»
Новости Беларуси. «Сегодня чемпионат двора – завтра чемпионат мира». Под таким девизом в Минске стартовал городской этап «Золотой шайбы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главное условие турнира – участие только любительских команд.
Первыми на лёд вышли прошлогодние победители – «Грифоны». Их соперник – «Олимпия» из Первомайского района столицы. Всего в городском турнире в ледовых баталиях сойдутся 9 команд. Они разделены на две подгруппы.
Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:
Хоккейный турнир на призы Президента Беларуси «Золотая шайба» проводится в 21-й раз. Лучшая дворовая команда столицы определится 11 декабря, когда в финале сыграют победители своих подгрупп.
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Новости Беларуси. «Сегодня чемпионат двора – завтра чемпионат мира». Под таким девизом в Минске стартовал городской этап «Золотой шайбы», сообщили в программе...
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