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Мощи Матроны Московской и Пантелеимона привезли в Минск
Новости Беларуси. Уникальный крест и ковчеги с частицами мощей великомученика и целителя Пантелеимона и блаженной Матроны Московской привезли в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они находятся в Храме-памятнике в честь Всех Святых и пробудут здесь до мая для поклонения верующих.
Протоиерей Алексей Васин, клирик Всехсвятского прихода:
Среди доставленных в Минск святынь – крест-мощевик, хранящий частицу Ризы Господней – фрагмент одежды Иисуса Христа, а также мощи двух десятков святых.
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Новости Беларуси. Уникальный крест и ковчеги с частицами мощей великомученика и целителя Пантелеимона и блаженной Матроны Московской привезли в Минск, сообщили в...
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