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Мощи Матроны Московской и Пантелеимона привезли в Минск

03.12.2018 17:37 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Уникальный крест и ковчеги с частицами мощей великомученика и целителя Пантелеимона и блаженной Матроны Московской привезли в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощи Матроны Московской и Пантелеимона привезли в Минск

 Они находятся в Храме-памятнике в честь Всех Святых и пробудут здесь до мая для поклонения верующих.

Мощи Матроны Московской и Пантелеимона привезли в Минск

Протоиерей Алексей Васин, клирик Всехсвятского прихода:
Была привезена очень важная святыня из Элистинской и Калмыцкой епархии. Привезены мощи Матроны Московской и мученика и целителя Пантелеимона. Мощи в православной церкви дают нам такой импульс подумать о жизни тех святых, которые на протяжении всей истории церкви по-своему искали исполнение этой заповеди: быть святыми, потому что свят Господь Бог наш.

Мощи Матроны Московской и Пантелеимона привезли в Минск

Среди доставленных в Минск святынь – крест-мощевик, хранящий частицу Ризы Господней – фрагмент одежды Иисуса Христа, а также мощи двух десятков святых.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Уникальный крест и ковчеги с частицами мощей великомученика и целителя Пантелеимона и блаженной Матроны Московской привезли в Минск, сообщили в...
 
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