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Саша Немо носит «Марко»: какую обувь и аксессуары предлагает белорусский холдинг
Мода – циклична, переменчива, своеобразна. И нынешняя осень – прекрасный повод подумать про обновление своего имиджа. Одна из главных деталей любого стильного лука – обувь. Ведь, как говорится, какой ботинок – такой и след. Оставить яркий отпечаток в памяти окружающих поможет обувь «Марко».
Белорусский бренд сегодня знают на всей территории СНГ. А для жителей нашей страны продукция обувного холдинга давно стала синонимом качества, удобства и долговечности. Строгая классика, повседневный кэжуал, статусный премиум – ежегодно «Марко» предлагает своим покупателей более 2 000 новых моделей, сохраняя при этом вечные обувные хиты.
В советские времена обувь шили на среднестатистическую ногу, без учёта высоты подъёма, ширины ступни и полноты ноги. Поэтому популярностью она не пользовалась. Люди буквально грезили чем-то заграничным. Желание удовлетворялось редким появлением югославских или чешских брендов. Несмотря на дороговизну импорта, с полок сметали всё, даже не тратя время на примерку.
Обувной дефицит остался далеко в прошлом, а продукция холдинга «Марко» с каждым годом всё активнее захватывает бастионы доверия покупателей. 2018 год не стал исключением. Производитель основательно подготовился к осенне-зимнему сезону. Модели новой коллекции прямо сейчас красуются на полках фирменных и универсальных магазинов страны.
Один из бриллиантов коллекции – классическая мужская обувь. Специалисты холдинга по праву считаются экспертами в этом направлении. Ведь с производства изделий для сильной половины и начиналась история знаменитого предприятия. Нетрудно заметить, что даже на логотипе бренда, заглавная буква «М» выполнена в виде мужского полуботинка.
Всем, кто не понаслышке знает, что такое стиль, стоит обратить внимание на линейку статусной обуви «Премьер». Ручная финишная отделка придает каждой паре уникальный внешний вид, а качество исполнения не уступает мировым брендам.
Между тем, в зимнем ассортименте на первое место выходят такие стилистические линии как «кэжуал» и «кэжуал-актив». Каждая пара отвечает главным мужским требованиям – надёжность и практичность.
Отличительными чертами популярной обуви в этом сезоне стали сочетания цветов и многослойные подошвы. Впрочем, утеплиться смогут и поклонники кедовой темы, и любители ботинок в стиле «тимбер», и приверженцы спортивного образа жизни.
Сегодня обувь «Марко» занимает почётное место в гардеробе белорусских мужчин. Преподаватели, спортсмены, врачи, предприниматели. В фирменных магазинах компании можно встретить представителей любых возрастов и профессий.
Неслучайно сюда зашел и известный артист отечественной эстрады – Саша Немо. В поисках обновок «звезда» белорусской сцены уделяет внимание самым разным стилям. Не скупясь на комментарии в процессе примерки, первой проходит тест от певца – кэжуал-модель.
Следующие в списке – осенние ботинки в стиле «Тимбер».
Саша Немо:
Дальше больше. Приятно удивленный качеством, ценой и комфортом, Саша Немо решает оценить спортивные новинки от бренда «Spоtter» – еще одно направление обуви «Марко».
Саша Немо:
Но все же классика – есть классика. «На десерт» певец оставил ботинки из коллекции «Премьер».
Саша Немо:
Однако именно эта пара и запала в душу артисту
И забрал! Именно с коричневыми ботинками из серии «Премьер» довольный Саша Немо покинул магазин.
Другая сторона медали «Марко» – женская обувь. Ботфорты, ботильоны, полусапожки. Ключ к сердцам модниц в этом сезоне – сочетание инновационных материалов и современные идеи декора.
Максим Терешенков:
А вот на предстоящую зиму дизайнеры «Марко», помимо проверенных временем кожаных сапог, рекомендуют обязательно дополнить свой образ оригинальными новинками а-ля «северный стиль».
В центре внимания продукция бренда «BRAVO». Эта обувь – коллаборация роскошной кожи, оригинальной отделки, инновационных технологий и последних веяний моды. Мастера «Марко» всегда в курсе того, что происходит на мировой фэшн-арене и очень умело адаптируют свои модели под высокий стиль. Что говорить, обувь каждой новой коллекции находит своё место в модных показах белорусских дизайнеров.
Не обделили вниманием и самых маленьких покупателей. В новой коллекции модельеры приготовили теплые комфортные модели, которые спасут детские ножки от холода, ветра, мороза и влаги.
Но и здесь не без эксклюзива. Сапожки для девочек украшают принты, бахрома, детали из меха и современная фурнитура. А маленьким стилягам понравятся глубокий протектор, яркий рант и брутальный характер обуви.
Приятным бонусом для ценителей качества и комфорта станет система скидок. Прямо сейчас всю круглосезонную обувь можно купить на 20%, а демисезонную на 10% дешевле. Также в подарок – самая уютная пара для ваших ног.
Впрочем, для тех, кто уже не первый год щеголяет в «Марко» это далеко не самый главный аргумент в пользу покупки очередной пары.
Опрос покупателей:
– Тут очень много молодёжных вариантов обуви.
– Она качественная, полностью натуральный мех, натуральная кожа. Модель современная. И цена, я бы сказала, что она не сильно дорогая.
– В подарок дали тапочки.
Сегодня холдинг «Марко» – это один из топовых представителей обувной промышленности во всем СНГ. Подтверждением тому – многочисленные награды, в числе которых две золотые и три серебряные медали в национальном конкурсе «Бренд года». А совсем недавно предприятие представило свою продукцию на 43-й выставке-ярмарке BelTexIndustry-2018, где в очередной раз доказало свою уникальность, получило положительные отзывы от иностранных коллег и самые лестные комментарии от первого лица концерна «Беллегпром».
Немаловажная шестерёнка огромной машины под названием «Марко» – Витебский меховой комбинат. После 5-летней реконструкции, закупки нового оборудования и глобальной модернизации предприятие готово радовать белорусов верхней одеждой и головными уборами из натуральных материалов. Ежегодно комбинат будет перерабатывать 300 тысяч шкур овчины и 250 тысяч шкур пушнины, плюс кому всему, обеспечит рабочими местами 308 человек.
Пока же в фокусе всех модников и модниц – новая меховая коллекция. Для мужчин – полупальто, куртки и бомберы. Для женщин выбор ещё богаче.
Норка, каракульча, лиса, песец. В этом году как никогда в тренде одежда-трансформер для женщин.
Проще говоря, шуба с лёгкостью может стать жилеткой, а пальто, в котором ещё утром вы спешили на работу, к вечеру превратится в элегантную косуху. И это далеко не все «фишки» дизайнеров.
К слову, в производстве головных уборов и шарфов используются те же материалы, что и для верхней одежды. А значит, за качество и комфорт переживать не приходится.
Но куда без аксессуаров. Еще один паззл в мозаике успеха «Марко» –предприятие «ВитМа». Здесь создают ремни, кошельки, бумажники, портмоне и, конечно же, сумки. Натуральная или искусственная кожа, классика или кэжуал – вопрос вкуса. Но именно эти изделия лишний раз подтверждают правдивость выражения «красота – в деталях».
Производство пока небольшое, в месяц выходит порядка 2 тысяч сумок. Поэтому любой покупатель может быть уверен в своей неповторимости. Ещё один приятный момент для «Витмы» – возможность капсульного выпуска продукции.
Светлана Грищенко:
Международные связи
Кроме того, в планах холдинга уже в следующем году запустить сразу два совместных предприятия в Узбекистане с проектной мощностью более одного миллиона пар обуви в год.
Любой проект лучше всего можно всего можно оценить по цифрам. И статистика «Марко» радует глаз. В Беларуси за холдингом 37% индустриального рынка. Сеть магазинов насчитывает 80 точек во всех регионах страны. А за один год с конвейера гиганта выходит более 5 миллионов пар обуви.
Изделий, за которые не стыдно, продукции, которую хочется носить, вещей, которые дают фору мировым лейблам.
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Мода – циклична, переменчива, своеобразна. И нынешняя осень – прекрасный повод подумать про обновление своего имиджа. Одна из главных деталей любого стильного...
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