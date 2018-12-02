ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мармеладный переулок, пешеходная зона, кинотеатр под открытым небом: что ещё появится в Раковском предместье

03.12.2018 17:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Совсем скоро в центре Минска между современными многоэтажками появится квартал, где каждый сможет окунуться в эпоху конца XIX-начала XX века.

Мармеладный переулок, пешеходная зона, кинотеатр под открытым небом: что ещё появится в Раковском предместье

Раковское предместье, сохранившее до наших времен уникальные шедевры белорусского зодчества, на протяжении столетий было местом селения ремесленников и торговцев. А в 1927 году начал работу старейший в Минске хлебозавод. Сегодня здесь не услышишь запаха свежей выпечки. Но, как уверяют градостроители, это лишь дело времени.

Мармеладный переулок, пешеходная зона, кинотеатр под открытым небом: что ещё появится в Раковском предместье

Олег Сергеев, архитектор проектов УП «Минскпроект»:
В перспективе здесь должен появиться целый квартал, который проектируется на базе бывшего хлебозавода. Порядка пяти зданий предполагается реконструкция, и вновь возводимых около 10 зданий различного назначения.

Мармеладный переулок, пешеходная зона, кинотеатр под открытым небом: что ещё появится в Раковском предместье

Среди них – мини-пекарни, кафе, рестораны, картинная галерея, гончарная мастерская и кинотеатр под открытым небом. В этом колоритном уголке города сохранят и архитектуру, и нетронутые временем дворики. Но в то же время создадут многофункциональные современные объекты для комфортного отдыха и развлечений.

Мармеладный переулок, пешеходная зона, кинотеатр под открытым небом: что ещё появится в Раковском предместье

Безымянный проезд переименуют в переулок со вкусным названием Мармеладный. Здесь поучаствовать в производстве и продегустировать лакомство сможет каждый сладкоежка.

Кстати, его и часть улиц Витебской и Раковской планируется сделать пешеходной зоной с возможностью проезда технологического транспорта в ночное время суток.

Мармеладный переулок, пешеходная зона, кинотеатр под открытым небом: что ещё появится в Раковском предместье

Тут же разобьют фестивальную площадь. Она будет вмещать одновременно до 350 человек. Длинное здание хлебозавода с заводской трубой сохранят и переделают в развлекательный комплекс.

Мармеладный переулок, пешеходная зона, кинотеатр под открытым небом: что ещё появится в Раковском предместье

Мармеладный переулок, пешеходная зона, кинотеатр под открытым небом: что ещё появится в Раковском предместье

Полина Кусенкова, главный архитектор проекта УП «Минскпроект»:
Здание №2 хлебозавода, которые было пристроено во второй половине XX века к корпусу первого здания. Это было здание существующего силоса, в котором хранилась мука для хлебозавода №1. Чтобы сделать какие-то планировочные решения, нам пришлось демонтировать весь силос бетонный, на котором держались все стены существующие, сделать перекрытие из монолита, сделать новую планировку с новыми этажами, новыми лестницами и новым функциональным назначением всего здания.

Мармеладный переулок, пешеходная зона, кинотеатр под открытым небом: что ещё появится в Раковском предместье

Динамическая архитектурная подсветка украсит фасады, окна и наружные лестницы. Команда архитекторов, конструкторов и реставраторов трудится над каждым проектом по полгода. Элементы объединят в одном стилевом решении, чтобы всё смотрелось органично и стильно, а главное – функционировало, как единый организм.

Мармеладный переулок, пешеходная зона, кинотеатр под открытым небом: что ещё появится в Раковском предместье

Михаил Жих, главный инженер УП «Мінская спадчына»:
Ряд объектов по улицам Раковской и Завальной мы восстанавливаем по тем эскизам и чертежам, по тем архивным материалам, которые найдены в процессе научных исследований.

Олег Сергеев, архитектор проектов УП «Минскпроект»:
В интерьере, возможно, будет раскрытие кладок старого кирпича, старых лестничных узлов, планировочной структуры, в подвалах это своды – это мы стараемся сохранить. И если где-то невозможно, мы восстанавливаем.

Мармеладный переулок, пешеходная зона, кинотеатр под открытым небом: что ещё появится в Раковском предместье

Часть проектов находится в разработке, другая уже передана на экспертизу. В ожидании вердикта специалисты не сидят, сложа руки.

Михаил Жих:
Мы сделали новые тепловые сети, новые трассы ливневой канализации, электрообеспечение, эта работа будет выполнена окончательно к 20 декабря.

Мармеладный переулок, пешеходная зона, кинотеатр под открытым небом: что ещё появится в Раковском предместье

Раковское предместье уже в одном своем названии сохранило богатую историю небольшого кусочка старого Минска. Задача современных архитекторов – вдохнуть жизнь в застывшие стены дореволюционных построек.
Новости по теме

На месте бывшего бомбоубежища – конференц-зал, а на аллеях – бюсты академиков. Что начнут строить около НАН Беларуси в 2019 году

Пост воздушного наблюдения сохранился на жилом доме в Минске: «Человек смотрел в небо. И когда видел вражеский самолет, сообщал по телефону»

«Песня о Минске» Игоря Лученка стала душой столицы. Рассказываем о Ратуше и показываем её изнутри

Место для спокойных культурных мероприятий: рассказываем, как архитекторы предлагают изменить улицу Карла Маркса

1,5 тысячи рублей за звезду на полу: как строили Главпочтамт, рассказал один из его архитекторов

Место для пикников, тренажёры, Wi-Fi и зона созерцательного отдыха. Как хотят изменить сквер на улице Танка (эскизы)

Здесь учили журналистов, расстреляли демонстрацию и было шапито: история улицы Кирова

Ходили на политические обеды, а в кинотеатрах курили: как отдыхали минчане в XIX веке
‡агрузка...
Новости 24 часа

На совещании у Президента обсудили зарплату работников бюджетных организаций

Александр Лукашенко в интервью Сергею Брилёву: «Я всегда был за многополярный мир»

«Нормативно-правовой акт направлен на понятную систему оплаты труда». Новые условия оплаты труда бюджетников заработают с 2020 года

Неизвестные, стрелявшие в полицейских в Брисбене, задержаны

Обезглавленная статуя Наполеона и разрисованные стены. В Париже восстанавливают Триумфальную арку

В перерывах между рекордами силач из Бобруйска снимает брутальные видеоролики

Катар принял решение выйти из ОПЕК

Почти 40 ДТП произошло в Бресте из-за гололёда

Все новости
 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совсем скоро в центре Минска между современными многоэтажками появится квартал, где каждый сможет окунуться в эпоху конца XIX-начала XX века. Раковское предместье,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Позвольте мужчине чувствовать себя мужчиной!». В Горках прошел круглый стол по вопросам материнства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика