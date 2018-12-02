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Мармеладный переулок, пешеходная зона, кинотеатр под открытым небом: что ещё появится в Раковском предместье
Совсем скоро в центре Минска между современными многоэтажками появится квартал, где каждый сможет окунуться в эпоху конца XIX-начала XX века.
Раковское предместье, сохранившее до наших времен уникальные шедевры белорусского зодчества, на протяжении столетий было местом селения ремесленников и торговцев. А в 1927 году начал работу старейший в Минске хлебозавод. Сегодня здесь не услышишь запаха свежей выпечки. Но, как уверяют градостроители, это лишь дело времени.
Среди них – мини-пекарни, кафе, рестораны, картинная галерея, гончарная мастерская и кинотеатр под открытым небом. В этом колоритном уголке города сохранят и архитектуру, и нетронутые временем дворики. Но в то же время создадут многофункциональные современные объекты для комфортного отдыха и развлечений.
Безымянный проезд переименуют в переулок со вкусным названием Мармеладный. Здесь поучаствовать в производстве и продегустировать лакомство сможет каждый сладкоежка.
Тут же разобьют фестивальную площадь. Она будет вмещать одновременно до 350 человек. Длинное здание хлебозавода с заводской трубой сохранят и переделают в развлекательный комплекс.
Полина Кусенкова, главный архитектор проекта УП «Минскпроект»:
Михаил Жих, главный инженер УП «Мінская спадчына»:
Часть проектов находится в разработке, другая уже передана на экспертизу. В ожидании вердикта специалисты не сидят, сложа руки.
Раковское предместье уже в одном своем названии сохранило богатую историю небольшого кусочка старого Минска. Задача современных архитекторов – вдохнуть жизнь в застывшие стены дореволюционных построек.
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Мармеладный переулок, пешеходная зона, кинотеатр под открытым небом: что ещё появится в Раковском предместье
Совсем скоро в центре Минска между современными многоэтажками появится квартал, где каждый сможет окунуться в эпоху конца XIX-начала XX века. Раковское предместье,...
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