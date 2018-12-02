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«Нормативно-правовой акт направлен на понятную систему оплаты труда». Новые условия оплаты труда бюджетников заработают с 2020 года

03.12.2018 16:40 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Президенту был представлен проект указа об условиях оплаты труда работников бюджетной сферы,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На совещании у Президента обсудили зарплату работников бюджетных организаций

Вступить в действие он должен с 2020-го, следующий год станет подготовительным.

«Нормативно-правовой акт направлен на понятную систему оплаты труда». Новые условия оплаты труда бюджетников заработают с 2020 года

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Иногда даже не столько самому работнику, сколько бухгалтеру, профессионалу в этом деле, очень сложно понять всю систему формирования заработной платы. Этот нормативно-правовой акт направлен на нормальную, понятную систему оплаты труда, чтобы стабильная часть оклада была на уровне 50-60%, остальное – стимулирующие надбавки.

Мы значительно снижаем единую тарифную сетку. Безусловно, самое главное – это ни в коей мере не должно ухудшить заработную плату работникам. Мы предполагаем, что это хоть немного, но повысит. Но однозначное требование Президента – никакого ухудшения.

«Нормативно-правовой акт направлен на понятную систему оплаты труда». Новые условия оплаты труда бюджетников заработают с 2020 года

Президент одобрил проект указа, но поручил еще раз внимательно выверить документ, чтобы потом в нем не оказалось никаких технических ошибок или неточностей.
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Новости Беларуси. Президенту был представлен проект указа об условиях оплаты труда работников бюджетной сферы,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  На...
 
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