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«Нормативно-правовой акт направлен на понятную систему оплаты труда». Новые условия оплаты труда бюджетников заработают с 2020 года
Новости Беларуси. Президенту был представлен проект указа об условиях оплаты труда работников бюджетной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вступить в действие он должен с 2020-го, следующий год станет подготовительным.
Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы значительно снижаем единую тарифную сетку. Безусловно, самое главное – это ни в коей мере не должно ухудшить заработную плату работникам. Мы предполагаем, что это хоть немного, но повысит. Но однозначное требование Президента – никакого ухудшения.
Президент одобрил проект указа, но поручил еще раз внимательно выверить документ, чтобы потом в нем не оказалось никаких технических ошибок или неточностей.
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«Нормативно-правовой акт направлен на понятную систему оплаты труда». Новые условия оплаты труда бюджетников заработают с 2020 года
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«Нормативно-правовой акт направлен на понятную систему оплаты труда». Новые условия оплаты труда бюджетников заработают с 2020 года
Новости Беларуси. Президенту был представлен проект указа об условиях оплаты труда работников бюджетной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На...
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