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Обрезанные фотографии и видео всего на 3 минуты: 2 истории о том, кого не стоит звать работать на свадьбу
Свадебный бизнес. Сколько стоит счастье молодожёнов, и кто готов на нём заработать? С давних времен считали, чем пышнее и богаче свадьба, тем счастливее будет семейная жизнь у молодых.
Но сегодня свадьба – дорогое удовольствие. Ведь причёска, платье, банкет и сама организация – в такой день всё должно быть на высоком уровне. И, как известно, чем этот уровень выше, тем выше и цена.
Не отставать от традиций решила и минчанка Елена Сташкова. Как и любая девушка, с самого детства Лена мечтала о большой свадьбе и платье, как у принцессы, поэтому хотела запечатлеть в этот день каждый момент.
Сегодня стать фотографом может каждый желающий, ведь купить доступную и простую в применении технику несложно, поэтому и найти свадебного фотографа в социальных сетях не составит труда.
Елена Сташкова:
Дарина Гулюта, юрист:
О своем свадебном торжестве с содроганием вспоминает и минчанка Дарья Никифорович.
Дарья Никифорович:
Молодожёны были уверены, что официальный договор сможет обезопасить их от непредвиденных ситуаций и неприятных сюрпризов.
Дарья Никифорович:
Но на этом неприятности не закончились.
Дарья Никифорович:
По заявке, это должно было быть 20-минутное видео с лучшими моментами, с хорошим монтажом, а получилось по факту 3-минутное видео. Деньги вернуть за свою работу он отказался.
Как в первом, так и во втором случае стоимость услуги была заявлена клиентам в иностранной валюте, а за это можно ответить перед законом.
И без чего не обходится ни один праздник молодожёнов – свадебное платье. На рынке наряд невесты в несколько раз дешевле, чем в модных салонах. Самый бюджетный вариант сейчас стоит 200-300 рублей. Разгар свадебного сезона приходится на начало июня – конец августа. Соответственно, цены на платья и костюмы завышают. Как минимум, в два раза.
И если не позаботиться о торжестве самим, то его запросто могут испортить другие. Поэтому перед тем, как выбрать фотографа или ведущего – внимательно изучите кандидатов, попросите выслать примеры работ и всегда подписывайте официальный договор.
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Обрезанные фотографии и видео всего на 3 минуты: 2 истории о том, кого не стоит звать работать на свадьбу
Свадебный бизнес. Сколько стоит счастье молодожёнов, и кто готов на нём заработать? С давних времен считали, чем пышнее и богаче свадьба, тем счастливее будет...
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