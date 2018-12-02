Дочь белоруски выиграла в США телеконкурс юных поваров

Об этом сообщила газета New York Post.





В финале, который показали по ТВ в минувшую субботу, 12-летняя Никки соревновалась со своей ровесницей из Атланты Лондин Грин. Девочкам требовалось приготовить обед из трех блюд.





Бидун представила на суд ведущих и жюри свиные пельмени с супом, рагу из коротких ребер с феттуччине и домашней рикоттой, а также лимонное суфле.





В результате она обошла свою соперницу, получив звание лучшего юного повара и 50 тысяч долларов призовых.





В нынешнем сезоне конкурса Top Chef Junior принимали участие 12 мальчиков и девочек в возрасте от 10 до 13 лет, которых отобрали в процессе кастинга.









На протяжении 14 эпизодов дети показывали свое кулинарное мастерство, выполняя сложные и нестандартные задания c ограничением по времени.





Ведущая телешоу – американская модель и актриса Ванесса Лаше, а главный судья – известный австралийский шеф-повар Кертис Стоун.





Кстати, это уже не первая победа Никки. Годом ранее она выиграла еще один конкурс – Chopped Junior, транслируемый американским телеканалом Food Network.





Сейчас девочка еще школьница, но в будущем планирует открыть свой ресторан. Кроме готовки, она любит танцевать хип-хоп, играть в теннис и с летающим диском фрисби.













Никки Бидун – единственный ребенок в семье. Мама Ольга родом из Беларуси, работает в США агентом по недвижимости. Папа Майкл занят в сфере финансов.





Девочка начала помогать родителям на кухне, когда ей было всего два года от роду. А постепенно вытеснила их оттуда совсем и занялась собственными экспериментами.





Свой кулинарный стиль Никки определяет как «нью-йоркский», интернациональный, поясняя, что готовит какие угодно блюда – от белорусских до японских.





«Люблю белорусскую кухню – это у меня семейное, – поясняет юный повар. – Но одновременно избалована разнообразием блюд Нью-Йорка, так что нравится есть и готовить все».





Знакомству с разными культурами Бидун помогли и родители, которые уже свозили девочку в амазонские джунгли, в Италию и на Карибы.









Интересно, что на странице ее папы Майкла на YouTube есть небольшой ролик, где маленькая Никки лепит пельмени вместе со своей бабушкой в Беларуси.





Мама Ольга работает риэлтером в нью-йоркской компании «Хэлстед Риал Истэйт».





Как сказано в биографии на сайте этого агентства недвижимости, ранее белоруска занималась бальными танцами, работала в сфере туризма, поэтому до сих пор любит путешествовать.





Окончила Полоцкий университет в Беларуси и Солсберийский университет в штате Мэриленд, где получила степень бакалавра искусств.





Свободно говорит по-русски и по-английски. Живет в районе Верхний Вест-Сайд на Манхэттене.