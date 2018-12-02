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Дочь белоруски выиграла в США телеконкурс юных поваров

03.12.2018 17:31 — Разное | Партизан  
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Юная жительница Нью-Йорка с белорусскими корнями Никки Бидун стала победительницей второго сезона конкурса Top Chef Junior на американском телеканале Universal Kids.

Дочь белоруски выиграла в США телеконкурс юных поваров
Об этом сообщила газета New York Post.

В финале, который показали по ТВ в минувшую субботу, 12-летняя Никки соревновалась со своей ровесницей из Атланты Лондин Грин. Девочкам требовалось приготовить обед из трех блюд.

Бидун представила на суд ведущих и жюри свиные пельмени с супом, рагу из коротких ребер с феттуччине и домашней рикоттой, а также лимонное суфле.

В результате она обошла  свою соперницу, получив звание лучшего юного повара и 50 тысяч долларов призовых.

В нынешнем сезоне конкурса Top Chef Junior принимали участие 12 мальчиков и девочек в возрасте от 10 до 13 лет, которых отобрали в процессе кастинга.


На протяжении 14 эпизодов дети показывали свое кулинарное мастерство, выполняя сложные и нестандартные задания c ограничением по времени.

Ведущая телешоу – американская модель и актриса Ванесса Лаше, а главный судья – известный австралийский шеф-повар Кертис Стоун.

Кстати, это уже не первая победа Никки. Годом ранее она выиграла еще один конкурс – Chopped Junior, транслируемый американским телеканалом Food Network.

Сейчас девочка еще школьница, но в будущем планирует открыть свой ресторан. Кроме готовки, она любит танцевать хип-хоп, играть в теннис и с летающим диском фрисби.



Никки Бидун – единственный ребенок в семье. Мама Ольга родом из Беларуси, работает в США агентом по недвижимости. Папа Майкл занят в сфере финансов.

Девочка начала помогать родителям на кухне, когда ей было всего два года от роду. А постепенно вытеснила их оттуда совсем и занялась собственными экспериментами.

Свой кулинарный стиль Никки определяет как «нью-йоркский», интернациональный, поясняя, что готовит какие угодно блюда – от белорусских до японских.

«Люблю белорусскую кухню – это у меня семейное, – поясняет юный повар. – Но одновременно избалована разнообразием блюд Нью-Йорка, так что нравится есть и готовить все».

Знакомству с разными культурами Бидун помогли и родители, которые уже свозили девочку в амазонские джунгли, в Италию и на Карибы.


Интересно, что на странице ее папы Майкла на YouTube есть небольшой ролик, где маленькая Никки лепит пельмени вместе со своей бабушкой в Беларуси.

Мама Ольга работает риэлтером в нью-йоркской компании «Хэлстед Риал Истэйт».

Как сказано в биографии на сайте этого агентства недвижимости, ранее белоруска занималась бальными танцами, работала в сфере туризма, поэтому до сих пор любит путешествовать.

Окончила Полоцкий университет в Беларуси и Солсберийский университет в штате Мэриленд, где получила степень бакалавра искусств.

Свободно говорит по-русски и по-английски. Живет в районе Верхний Вест-Сайд на Манхэттене.

 
 
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Юная жительница Нью-Йорка с белорусскими корнями Никки Бидун стала победительницей второго сезона конкурса Top Chef Junior на американском телеканале Universal Kids.
 
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