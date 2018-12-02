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"И только тунеядцев в этой стране стало больше"

03.12.2018 17:20 — Разное | Партизан  
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Журналист Виктор Малишевский удивлен количеством "тунеядцев" в стране.

«Задачка вот вам, - пишет на своей странице в Фейсбуке Виктор Малишевский. - С момента выхода первого Декрета «о тунеядцах» (апрель 2015 года), в одной стране количество занятых в экономике уменьшилось за 149 тысяч человек, население страны уменьшилось примерно на 4 тысячи, чиновников стало меньше на 11 300 человек, население в трудоспособном возрасте уменьшилось примерно на 80 тысяч человек.

И только тунеядцев в этой стране было 470 тысяч человек, а стало – «около 500 тысяч»!

Требуется узнать: почему не издать декрет «о населении» и «о повышении всего, кроме тунеядцев».



 

 
 
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Журналист Виктор Малишевский удивлен количеством "тунеядцев" в стране.
 
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