"И только тунеядцев в этой стране стало больше"

«Задачка вот вам, - пишет на своей странице в Фейсбуке Виктор Малишевский. - С момента выхода первого Декрета «о тунеядцах» (апрель 2015 года), в одной стране количество занятых в экономике уменьшилось за 149 тысяч человек, население страны уменьшилось примерно на 4 тысячи, чиновников стало меньше на 11 300 человек, население в трудоспособном возрасте уменьшилось примерно на 80 тысяч человек.





стало – «около 500 тысяч» ! И только тунеядцев в этой стране было 470 тысяч человек, а





Требуется узнать: почему не издать декрет «о населении» и «о повышении всего, кроме тунеядцев».











