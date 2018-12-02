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Бывший зять Путина снова женился

03.12.2018 17:08 — Разное | Партизан  
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У Кирилла Шамалова, которого называли мужем дочери президента России, новая супруга, следует из данных портала мировых судей Москвы.

«Открытые медиа» обнаружили первое официальное подтверждение информации о расторжении брака Кирилла Шамалова и Катерины Тихоновой, которую называют младшей дочерью президента России Владимира Путина. 

Именно в качестве «мужа дочери Путина» бизнесмен, занимающий 75-е место в рейтинге богатейших россиян от Forbes, в апреле 2018 года попал в санкционный список министерства финансов США.

Однако еще в январе 2018 года Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил о разводе Шамалова и Тихоновой. По данным агентства, супруги разошлись за год до этого. 

Как выяснили «Открытые медиа», Кирилл Шамалов после предполагаемого развода начал везде появляться с Жанной Волковой, светской дамой, бывшей женой чиновника московской мэрии Сергея Волкова.

Экс-заместителя руководителя столичного департамента инвестиционных программ строительства (ДИПС) Сергея Волкова, обвиняли в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, в 2007 году чиновник продал своей тёще квартиру на Остоженке, выделенную мэрией Москвы для известной советской теннисистки Светланы Пархоменко

Суд не посчитал это преступлением. В результате сделки с тёщей городской бюджет получил больше денег, чем мог получить с Пархоменко, решила судья, оправдавшая Волкова.

О том, что Волкова стала женой Шамалова можно судить по данным, появившимся на портале мировых судей Москвы. Жанна Шамалова подала иск о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей к бывшему супругу, Сергею Волкову, следует из данных участка мирового суда Хамовнического района Москвы. 

В карточке дела фамилия истицы при этом обозначена как «Шамалова (Волкова)».



Что известно о Кирилле Шамалове

Кирилл Шамалов — сын давнего знакомого президента Владимира Путина, совладельца банка «Россия» Николая Шамалова. В феврале 2013 г. Шамалов-младший, по данным Reuters, женился на Катерине Тихоновой. В 2015 году он приобрел у миллиардера Геннадия Тимченко 17% пакет акций «Сибура», став в возрасте 34 лет самым молодым участником списка Forbes. 

Но всего через несколько месяцев после предполагаемого развода с дочерью президента, Шамалов неожиданно продал свой пакет основному владельцу «Сибура» Леониду Михельсону. Скорее всего, молодой миллиардер не смог заработать на продаже пакета, рассказал в недавнем интервью «Ведомостям» предправления «Сибура» Дмитрий Конов. 

«Если смотреть хронологически, я думаю, что он остался, скорее, в нуле», — так топ-менеджер ответил на вопрос издания об успешности инвестиций Шамалова.

Несмотря на информацию о разводе, Минфин США 6 апреля внес Шамалова и его инвесткомпанию «Ладога менеджмент» в санкционные списки. В документах Минфина бизнесмена назвали зятем российского президента.

Что известно о Жанне Волковой

У Жанны Шамаловой (Волковой) есть гражданство Румынии и бизнес в Великобритании, выяснили ранее «Открытые медиа». О румынском гражданстве Волковой «Открытые медиа» узнали благодаря её сестре-близнецу, Диане Дементьевой. 

Из документов Национального агентства по гражданству Румынии «Открытые медиа» выяснили, что Волкова стала гражданкой Румынии в апреле 2013 года, а Дементьева — в октябре 2017 года.

Жанна Шамалова не ответила на запрос «Открытых медиа». Кирилл Шамалов не комментирует личную жизнь, заявил представитель «Ладога менеджмент». «Открытые медиа» запросили Минфин США, может ли повлиять информация о новом браке российского бизнесмена на его присутствие в санкционном списке.


Эта фотография появилась в феврале 2018 года в Facebook Жанны Волковой

 
 
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У Кирилла Шамалова, которого называли мужем дочери президента России, новая супруга, следует из данных портала мировых судей Москвы.
 
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